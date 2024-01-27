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黃色小鴨來了！高雄飯店超狂推「搭遊艇賞鴨」　套裝每人3300+

▲航程從嘉信22號遊艇碼頭出發。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲晶英國際行館推出搭遊艇賞鴨，航程從嘉信22號遊艇碼頭出發。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

黃色小鴨睽違10年再次來台，這次藝術家霍夫曼更帶來2隻小鴨，象徵「雙倍幸運」，市府更為此舉辦市集、免費氣墊樂園，一系列活動直到2月底，預估春節期間將會有一波賞鴨潮。就有亞灣區飯店推出住宿方案，入住就能免費搭遊艇遊港賞鴨，每人最低3300元起。

承億酒店是高雄唯一擁有自家專屬私人遊艇的五星級飯店，從飯店25樓大廳及24樓高空透明無邊際泳池更可直接欣賞到黃色小鴨。配合「冬日遊樂園」活動推出「萌遊港灣」住房專案，搭承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，平日經典和式雙人房NT$6,600起，入住即可獲2隻泡澡小鴨，再加贈承億酒店24F高空無邊際泳池RAR BAR「港城故事調酒」，邀請旅客一起感受黃色小鴨魅力。

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▲▼台灣小姐推廣黃色小鴨專案。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼入住承億酒店可免費遊港賞鴨，並特別推出黃色小鴨造型下午茶。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台灣小姐推廣黃色小鴨專案。（圖／記者吳世龍攝）

承億酒店也邀請第12屆台灣小姐后冠林沛瑢領銜其他9位獲獎人，於24F高空無邊際泳池畔旁舉辦走秀表演，推廣飯店內黃色小鴨專案及小鴨造型甜點，入住旅客圍觀直呼：「飯店應援太用心！要收集各式小鴨甜點帶回家！」

為讓旅客更沈浸式體驗黃色小鴨魅力，25F「飛裊柒茶」同步推出黃色小鴨專屬雙人下午茶組，每組NT$ 880+10%，組合含兩顆小鴨造型馬卡龍、兩顆小鴨造型慕斯蛋糕及兩杯飲品。B1美食孵化基地「TAi香」也有黃色小鴨應援活動，於1月25日至2月25日凡來店單筆消費滿NT$300元，即贈送精緻小鴨餅乾2個，每日限量，贈完為止。

▲▼「搭遊艇看小鴨」遊港行程使用嘉信遊艇70呎尊寵遊艇。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「搭遊艇看小鴨」遊港行程使用嘉信遊艇70呎尊寵遊艇。（圖／晶英國際行館提供）

位於亞灣區的晶英國際行館也特別推出搭遊艇賞鴨行程，無論是入住行館或至Ukai-tei Kaohsiung用餐，不限消費金額即可加價購買遊艇行程，享受2小時港灣風光與船上派對輕食、甜點與飲品，原價每人2,500元，七天前訂購享早鴨價2,180元。

行程包含從晶英國際行館出發至乘船處（嘉信22號遊艇碼頭）免費來回接駁，搭乘行館貴賓專屬遊艇，航程從遊艇碼頭出發，行經高雄流行音樂中心/鯨魚堤岸至棧二庫，回程經過高雄港旅運中心一路航向夢時代後再返程。

▲▼晶英國際行館御心侶驛港景大床。（圖／記者許宥孺攝）

▲晶英國際行館。（圖／記者許宥孺攝）

此行程即日起至2月24日限定，每日僅有一趟航班，下午日落時分出發，每班航位25人，船位名額有限，即日開放訂購。想獨有專屬遊港行程與空間的貴賓，也提供包船服務。

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