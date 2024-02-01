柯建銘宣布誤沾印泥無效票　媒體人：顯見他狡詐與蠻橫

▲民進黨總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院今日舉行正副院長選舉，民眾黨黨主席柯文哲日前宣布8票團進團出全投給立委黃珊珊，但進行開票作業時，卻有一張選票誤沾印泥，擔任主席的柯建銘宣布為無效票。對此，媒體人張禹宣表示，民眾黨主張該票有效，卻被柯建銘認定無效，凸顯了未來在議事上，柯建銘的狡詐與蠻橫；且民眾黨以柯建銘的無理作為錨點，票投立委韓國瑜不只買人情，也真正發揮關鍵少數的價值。

張禹宣今日在臉書發文透露，立法院長選舉第一輪本應是垃圾時間，卻鬧出了陳昭姿手指頭蓋到立委陳菁徽的無效票爭議，主持議事的柯建銘直接認定作為廢票，因為沒有影響結果，國民黨也沒有太大反應。但不管是真連票都蓋不好，又或是存心故意設的局，畢竟現有一說民眾黨監票員林國成早發現，陳昭姿拍手的照片也是當下，柯建銘還是跳進圈套了。

張禹宣表示，民眾黨主張該票有效，卻被柯建銘認定無效，凸顯了未來在議事上，柯建銘的狡詐與蠻橫，這個契機韓國瑜也看見了，立刻在中午時間與江啟臣前往民眾黨團拜會，只不過民眾黨的人早已高歌離席跑去吃飯。

張禹宣指出，其實這是民眾黨可以最後下注的破口，臨時變卦對於柯文哲是家常便飯，在此時轉彎回頭，以柯建銘的無理作為錨點，票投韓國瑜不只買人情，也真正發揮關鍵少數的價值，而退其次不投也算是韓國瑜的第二目標，至少確保這八張票就是廢票。