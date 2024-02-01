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快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」停業：各項壓力已達臨界點

▲▼高雄韓八韓日燒肉鍋物宣布停業。（圖／翻攝臉書）

▲高雄韓八韓日燒肉鍋物大手筆投資裝修，不料才經營3年即無預警宣布停業。（圖／翻攝臉書，下同）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

位於高雄市鼓山區的「韓八韓日燒肉鍋物」昨(1月31日)深夜11時許突在臉書發出停業公告，表示因原物料大幅漲價、以及沉重的租金壓力及管銷成本，各項壓力都已經到達臨界點，只能宣布於2024年2月1日起停業，「再次感謝一路以來支持韓八的您」。

韓八燒肉鍋物是高雄當地知名店家，標榜物超所值的五星級食材及網紅甜品，更大手筆投資逾億元整修，以「框構無形之火」裝潢，獲得美國繆思鉑金獎，不料才經營3年，就突然宣布停業，消息曝光後也引起許多在地民眾不捨。

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「韓八韓日燒肉鍋物」昨深夜於臉書粉專PO文，「一路走來，韓八得到許多人的照顧與支持，更從疫情中一路挺身過來，因為有您的支持與愛護，長期背負各位夥伴同仁的生計，原物料大幅漲價，以及沉重的租金壓力及管銷成本，各樣的壓力已致臨界點，將於2024年02月起暫停營業，最後營業時間至2024年02月01日05時00分止，如尚持有韓八餐券的朋友們，敬請於2024年02月01日至2024年02月06日前來店辦理退款。服務時間：10:00 - 18:00 ，再次感謝一路以來支持韓八的您，誠摯感謝每一位與韓八奮鬥的夥伴同仁。謝謝大家，期待相逢。」

▲▼高雄韓八韓日燒肉鍋物宣布停業。（圖／翻攝臉書）

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