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社會 社會焦點 保障人權

E奶異國天菜！高雄護膚店超夯　國外老司機也來「鬆一下」慘了

記者賴文萱／高雄報導

高雄老司機哭了！日前警方接獲檢舉，新興區大同一路某商業大樓內疑似有色情不法業者從事性交易，經員警探訪蒐證，當場帶回33歲林姓負責人，以及現場正在「連結中」的3對男女。據了解，這家美容護膚店在高雄老司機界很有名，生意也不錯，這次還有東南亞旅客來台出差跑來「鬆一下」被逮。

▲▼高雄E奶異國天菜藏大樓，東南亞老司機來台出差「鬆一下」慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄商業大樓藏春色，東南亞老司機來台出差也衝來「鬆一下」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄E奶異國天菜藏大樓，東南亞老司機來台出差「鬆一下」慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲該家美容護膚店規模龐大，服務生類型眾多。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，這間美容護膚會館在高雄生意不錯，女服務生眾多還分三班制，甚至還有網站可以先了解「身體密碼」，有主打E奶異國天菜，也有「老師般的青澀」及強棒蘿莉嫩妹等，類型眾多。

為規避警方查緝，美容會館藏身在商業大樓內，若有客人要消費，再由店家帶客人上樓消費。該店負責人林男以每次新台幣1800元代價，媒介從事半套性交易，並從中獲取900元媒介費。

▲▼高雄E奶異國天菜藏大樓，東南亞老司機來台出差「鬆一下」慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方接獲檢舉前往搜索，當場逮到3對男女。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄E奶異國天菜藏大樓，東南亞老司機來台出差「鬆一下」慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興警接獲檢舉後，1月30日下午14時40分持台灣高雄地方法院核發之搜索票到場執行搜索，當場查獲33歲林姓負責人，及現場女服務生3人（40至53歲）、男客3人（49至63歲）全數帶回調查，並查扣不法所得及帳冊等證物。

據了解，其中一名男子還是東南亞客人，趁來台出差時來「鬆一下」遭逮。全案於警詢後，將負責人林男依涉嫌刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦；另女服務生及男客，依違反社會秩序維護法移送裁處。　　

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