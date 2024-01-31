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就愛高雄！來自波蘭的安德：10年後的高雄港將成為世界地標

▲▼高雄燈會小提燈-小萌龍呆腦獸。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁公布高雄燈會小提燈「小萌龍呆腦獸」。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

昨(29)日在高雄定居10年的波蘭人安德在臉書發文說：「來高雄是我收過，最好的建議之一」。他提到，這座城市充滿活力、氣候宜人，生活在這裡是一場全年的冒險。同時他指出，在高雄停車不是惡夢，現在增加了左轉專用道，讓整個交通更順暢、安全，大眾運輸也變得更輕而易舉。直呼，來高雄就像中大獎了！

安德在文中提到，10年前的高雄不太會被外國人注意，但事實上高雄很繁華，比歐洲許多重要的城市，包括羅馬、巴黎等都還要大；土地面積甚至比盧森堡還要大。他呼籲大家，是時候認真注意這個地方了！

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安德指出，高雄這座城市充滿活力，氣候宜人，有節慶、音樂、美食、文化等等，活動不曾間斷，從蓮池潭的火舞表演和馬戲表演、萬聖節遊行、城市野營，到現在的黃色小鴨和冬日遊樂園，生活在這裡是一場全年的冒險。文中他也提到，居住在這座擁有 280 萬人口的城市，停車不是一場惡夢，現在增加了左轉專用道，讓整個交通更順暢、安全，大眾運輸也變得更輕而易舉。

▲▼高雄港黃色小鴨,霍夫曼,冬日遊樂園。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃色小鴨重返高雄港灣。（圖／記者吳世龍攝）

值得一提的是，定居高雄的加拿大人衛斯理，同一天也在Youtube上傳了他搭乘輕軌的影片，影片中說到，輕軌穿越了高雄市區的核心區、停了非常多的站點，可以轉乘捷運以及火車；雖然建設的時候有點煩人，但完工速度比美國、加拿大都還要快、且建設經費更低廉。

衛斯理也在影片中大讚高雄輕軌讓他印象深刻，車廂非常乾淨，也很有效率，速度比他想像地快很多。他提到自己非常喜歡這個列車，因為可以搭乘列車抵達許多未曾到過的社區，這是新住民、觀光客認識這座城市的好選擇。

就如同安德在文中說的，儘管每個城市都存在一些問題、還有改進的空間，但在高雄生活整體利大於弊；高雄有山有海，十年後的高雄港將成為世界地標，最終是世界上最好的城市。而他也提到，「大家問我為什麼是高雄？我要反問他們為什麼不是？」

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