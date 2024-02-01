快訊／立法院長選舉進入第二輪　民眾黨8委員不回來投票

▲立法院第11屆立法委員報到，立法院長選舉開票。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（1）進行正副院長選舉，在第一輪投票中意外發生民眾黨立委陳昭姿廢票插曲，民眾黨黃珊珊僅拿到7張票，導致被認定為廢票。而三位候選人都未過半數，因此進入第二輪投票，大概1點左右，主席柯建銘就宣布，國民黨、民進黨立委已經投票完畢，但不知道民眾黨立委會不會回來投票，所以要等到表定開票時間一點半。

依立院排定流程，10點30分進行院長投票選舉，約於11點09分時，主持院長投票的民進黨總召柯建銘宣布，全部委員已投完票，並在監票人、立委許宇甄、陳亭妃、林國成監票下，投票結果為投韓國瑜有54票、投游錫堃有51票、投黃珊珊則有7票，其中一張票雖蓋著黃珊珊，但印泥卻沾到國民黨的陳菁徽，被認定為無效票。

而該張無效票的主人就是民眾黨立委陳昭姿，她事後透過臉書鄭重聲明，她在票選立法院院長時，雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印污污染手指及選票，導致被主席認定為廢票，僅此向民眾黨黨團與支持者致歉。

因三人票數皆未過半數，12點半進入第二輪投票，而民眾黨日前就已經宣布，第二輪不會投票。大概1點左右，會議主席柯建銘表示，國民黨、民進黨立委已經投票完畢，但還不能開票，因為不知道民眾黨立委會不會回來投票，所以要等到表定開票時間一點半。