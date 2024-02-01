遊說綠投黃珊珊？柯辦批「黑白顛倒」　柯文哲以「投不下新潮流」回絕

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院於2月1日進行正副院長選舉，但前一晚政壇瀰漫著一股「民進黨灌票給黃珊珊」的氛圍與傳聞，不過1日卻有多家媒體集體發出，綠營高層稱民眾黨主席柯文哲致電給綠高層，遊說民進黨投黃珊珊，但被2考量回絕。對此，柯辦發言人陳智菡回應，民進黨透過放話使出是非黑白顛倒之術，其實是民進黨透過多方管道遊說，盼民眾黨支持蔡其昌選副院長，但被柯文哲以「新潮流投不下去」回絕，「大是大非，不容顛倒。」

多家媒體1日中午出現「柯P急致電綠高層！傳藍白利益交換 」等報導，內容指稱，有綠營黨政高層表示，民眾黨在推出黃珊珊競選立法院長之後，柯文哲有透過關係致電給綠營高層遊說，條件是民進黨立委改投黃珊珊，而民眾黨會改支持民進黨的立委擔任副院長。

綠營黨政高層稱，綠營內部初步討論就快速回絕了民眾黨的提議，原因很簡單就只有2個：第一，民眾黨過去信譽不良，民進黨並非每一個立委都信得過民眾黨，內部難以快速達成轉投黃珊珊的共識；第二，國會早已盛傳，民眾黨跟國民黨之間，有討論交換議長、召委的說法，這兩個都無法被綠營跟支持者所接受。

不過，面對多家媒體集體式放話，聲稱柯文哲打電話遊說綠營，盼民進黨立委將院長票投給黃珊珊，而民眾黨則改支持民進黨立委當副院長一事，陳智菡1日中午回應，民進黨「黨政人士」透過連續放話，又使出是非黑白顛倒之術，昨日民眾黨決定自推人選後，民進黨即不斷透過多方管道來遊說，表示民進黨有意願院長投黃珊珊，但希望民眾黨承諾表態支持蔡其昌。」

陳智菡提及，柯文哲已經明確回絕，表示民眾黨黨團已做出決議，「新潮流投不下去」，無私下協商空間，「大是大非，不容顛倒。」