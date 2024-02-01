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大陸 大陸焦點 特派現場

美更新陸軍事企業黑名單…長江存儲入列！陸使館斥：濫用國家力量

▲▼中美,大陸,美國,貿易戰,好感度（圖／路透社）

▲中美對峙不斷。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防部1月31日依2021財政年度國防授權法要求，公布在美國直接或間接營運的「中國軍事企業」更新名單，以避免美國科技支援中國軍事發展。新名單再增十多家中國企業，包括中國記憶體大廠長江存儲（YMTC）。中國駐美大使館發言人表示反對，譴責美國濫用國家力量。

這一名單被新增到美國國防部早前已創建的名單上，路透社稱，其中包括了記憶晶片製造商長江儲存、鑽研人工智慧的曠視科技、激光雷達製造商禾賽科技和東方網力等。

路透社稱，在中美這兩個世界最大經濟體關係緊張之際，上述舉動是華盛頓方面近年來採取的眾多行動之一，旨在限制那些據稱可能與中國軍方合作的中企。

報告聲稱，雖然被列入名單不會被立即禁止，但可能會對這些企業的聲譽造成打擊，並對美國實體和公司發出警告，提醒注意與其開展業務的「風險」。此外，五角大廈此舉可能會給美國財政部施加壓力，從而制裁這些企業。

對此，中國駐美國大使館發言人表示反對，譴責這是濫用國家力量，並與美國所聲稱的「對市場競爭和國際公平貿易的承諾」背道而馳。

這份名單上的新增企業還包括大型水電開發企業「中國長江三峽集團」（China Three Gorges Corporation）、中國建設科技集團（China Construction Technology Co）、人工智慧公司依圖科技（Yitu Network Technology）。

另外也包括上市企業：成都縱橫自動化技術公司（Chengdu JOUAV Automation Tech Co）成都盟升電子技術股份有限公司 （Chengdu M&S Elect Tech）、貴州航宇科技公司（Guizhou Aviation Technical Development Co ）、深圳科思科技（ShenZhen Consys Science & Technology Co）公司。

在此之前已列入名單的中國企業包括通訊設備商華為（Huawei）、監視器大廠海康威視（Hikvision）、無人機大廠大疆創新（DJI）、中國航空工業集團（AVIC）、華大基因（BGI Genomics Co）、中國移動（China Mobile）、中國海洋石油（CNOOC）、中國鐵道建築集團（China Railway Construction Corp）等。

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