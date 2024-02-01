3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

▲3月後解除赴陸禁團令，開團已有7成滿。（資料示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

3月1日將解除赴陸旅遊禁團令，以每天2千人當參考上限值，需求旺盛將酌以調整，雄獅旅遊表示，目前赴陸旅遊團已有7成滿，後面待更多航點和班機增加，對市場是樂觀的。

3月起將開放我國旅行社組團赴大陸旅遊，觀光署預計2月6日或7日於春節前公布相關細節，初期赴陸旅遊仍以每天2千人為上限參考值，但將視需求酌量調整。

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雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，目前參加大陸旅行團開出的團大概已有7成了，假如有1萬個位子，約有7千個人報名，疫後消費者對3月1日期待去大陸旅遊持正面成長，接著後面等待更多班機，觀光來有好的交通、更多樣多元移動，對這塊市場很樂觀。

針對初期有1天2千人限額限制，黃信川表示，因為剛開始開放，消費者需求跟供給是相對性的，再多人頭數，沒有航空交通，意義就不大，赴陸旅遊是漸進式，隨交通擴大、需求擴大，消費者、交通和產業都可獲利。

由於多數二線城市觀光熱點兩岸航班尚未恢復，黃信川指出，推觀光跟商務客移動是不同市場，觀光才開始啟動，3月啟動是振奮的，能滿足消費者和遊客需求，目前看起來需求是可以的。

黃信川表示，過完年後3月和4月再觀察，各機關團隊會視需求調整；消費者旅遊以景點為主而非城市旅遊，譬如張家界、甲桂林，很多沒有城市飛機，可用動車或飛機移動模式，都還可以，對消費者也是新的體驗。

黃信川表示，3月後赴陸旅遊團費跟以往比較差不多，沒有比較貴，因為目前供給需求面沒有那麼大。