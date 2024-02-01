台鐵打造環島珍珠！北部首間「南港站禮賓候車室」驚艷開箱　

▲台鐵攜手雄獅打造南港站禮賓候車室。（圖／雄獅）

記者李姿慧／台北報導

雄獅旅遊攜手國營台鐵公司整合全台交通樞紐，北部首間「南港站禮賓候車室」今(1日)正式啟用，趕在農曆年前服務春節返鄉旅客，也是台灣都會區第一個禮賓室，串聯2023年啟用的「花蓮站禮賓候車室」，年底前啟用的新烏日、新左營站禮賓室，及雄獅打造的枋寮站禮賓室，構成環島鐵路珍珠。

瞄準南港車站平均每日運量超過6萬人次，南港站禮賓候車室今啟用，服務三鐵共構龐大人流，位置選在尚未對外開放的場域空間打造全新秘境，室內設計導入傳統意象及現代美學，將1885年代南港茶之鄉、梯田紋理意象刻劃其中，營造兼具在地及國際水準空間。

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台鐵公司董事長杜微表示，台鐵今年元旦掛牌後，展開台鐵第二間禮賓候車室開幕，北部首間禮賓候車室為何不設在台北或板橋，要設在南港，主要是南港未來轉運功能不會輸給台鐵，包括各種公共運具，這不只是禮賓候車室，更結合周圍運具和各項服務，繼花蓮禮賓候車室後，南港第二個禮賓候車室有不一樣展現，結合北部人潮和東部觀光重鎮，推動國內鐵道觀光旅遊。

▲▼台鐵攜手雄獅打造南港站禮賓候車室。（圖／雄獅）

雄獅集團董事長王文傑表示，台鐵是珍珠鍊，除了有花蓮站、南港站禮賓候車室外，未來還有新左營禮賓室、新烏日禮賓候車室，構成第一圈環島珍珠，加上雄獅自行打造的枋寮站禮賓室，共五顆珍珠，今年台鐵山嵐海風號觀光列車也即將亮麗翻身，禮賓候車室將迎接山嵐海風號加入全台營運。

杜微說明，台鐵一共打造4個禮賓候車室，每一個會串連周遭運輸和旅運服務，北區的南港室禮賓候車室是第二個，將先跟東區花蓮站禮賓候車室初步串聯，連結北部跟東部各種旅次和鐵道旅行，提供公共運具旅客利用，未來也會加緊推動中區新烏日站和南區新左營站禮賓候車室，今年底前陸續推出，可完成環島路無論北中南東各結點上都有禮賓候車室，進一步推動台鐵公司環島效能。另山嵐海風號觀光列車預計暑假可加入營運。

▲▼台鐵南港站禮賓候車室餐飲由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃。（圖／記者李姿慧攝）

雄獅旅遊表示，南港站禮賓候車室比照國際機場貴賓室規格，結合藝廊空間設計美學，內裝以1885年代「南港茶之鄉」的理念為發想，並設置沙發休憩區、免費充電插座、無線網路等設施。

禮賓候車室提供雄獅旅遊會員、台鐵會員、鳴日號旅客、EMU3000型騰雲座艙旅客、特約客戶使用，入內低消100元另可享免費行李寄放服務。凡台鐵會員及騰雲座艙旅客可享9折優惠，即日起至2月8日，消費打卡即贈手工餅乾。

▲台鐵南港站禮賓候車室。（圖／記者李姿慧攝）

候車室餐飲由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃，使用南港在地出產的包種茶、桂花釀，製作出桂花蜜茶香鬆餅、桂花拿鐵、輕檸桂花美式等，結合鄰近的基隆、宜蘭兩大縣市在地元素，推出迷迭香海鮮、金桔鴨賞兩款創意披薩。茶席體驗更與台灣頂級茶具品牌「陶作坊」聯名，為旅客帶來品茗之樂。