　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵打造環島珍珠！北部首間「南港站禮賓候車室」驚艷開箱　

▲▼台鐵攜手雄獅打造南港站禮賓候車室。（圖／雄獅）

▲台鐵攜手雄獅打造南港站禮賓候車室。（圖／雄獅）

記者李姿慧／台北報導

雄獅旅遊攜手國營台鐵公司整合全台交通樞紐，北部首間「南港站禮賓候車室」今(1日)正式啟用，趕在農曆年前服務春節返鄉旅客，也是台灣都會區第一個禮賓室，串聯2023年啟用的「花蓮站禮賓候車室」，年底前啟用的新烏日、新左營站禮賓室，及雄獅打造的枋寮站禮賓室，構成環島鐵路珍珠。

瞄準南港車站平均每日運量超過6萬人次，南港站禮賓候車室今啟用，服務三鐵共構龐大人流，位置選在尚未對外開放的場域空間打造全新秘境，室內設計導入傳統意象及現代美學，將1885年代南港茶之鄉、梯田紋理意象刻劃其中，營造兼具在地及國際水準空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司董事長杜微表示，台鐵今年元旦掛牌後，展開台鐵第二間禮賓候車室開幕，北部首間禮賓候車室為何不設在台北或板橋，要設在南港，主要是南港未來轉運功能不會輸給台鐵，包括各種公共運具，這不只是禮賓候車室，更結合周圍運具和各項服務，繼花蓮禮賓候車室後，南港第二個禮賓候車室有不一樣展現，結合北部人潮和東部觀光重鎮，推動國內鐵道觀光旅遊。

▲▼台鐵攜手雄獅打造南港站禮賓候車室。（圖／雄獅）

▲▼台鐵攜手雄獅打造南港站禮賓候車室。（圖／雄獅）

▲▼台鐵攜手雄獅打造南港站禮賓候車室。（圖／雄獅）

雄獅集團董事長王文傑表示，台鐵是珍珠鍊，除了有花蓮站、南港站禮賓候車室外，未來還有新左營禮賓室、新烏日禮賓候車室，構成第一圈環島珍珠，加上雄獅自行打造的枋寮站禮賓室，共五顆珍珠，今年台鐵山嵐海風號觀光列車也即將亮麗翻身，禮賓候車室將迎接山嵐海風號加入全台營運。

杜微說明，台鐵一共打造4個禮賓候車室，每一個會串連周遭運輸和旅運服務，北區的南港室禮賓候車室是第二個，將先跟東區花蓮站禮賓候車室初步串聯，連結北部跟東部各種旅次和鐵道旅行，提供公共運具旅客利用，未來也會加緊推動中區新烏日站和南區新左營站禮賓候車室，今年底前陸續推出，可完成環島路無論北中南東各結點上都有禮賓候車室，進一步推動台鐵公司環島效能。另山嵐海風號觀光列車預計暑假可加入營運。

▲▼台鐵南港站禮賓候車室。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵南港站禮賓候車室餐飲由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵南港站禮賓候車室。（圖／記者李姿慧攝）

雄獅旅遊表示，南港站禮賓候車室比照國際機場貴賓室規格，結合藝廊空間設計美學，內裝以1885年代「南港茶之鄉」的理念為發想，並設置沙發休憩區、免費充電插座、無線網路等設施。

禮賓候車室提供雄獅旅遊會員、台鐵會員、鳴日號旅客、EMU3000型騰雲座艙旅客、特約客戶使用，入內低消100元另可享免費行李寄放服務。凡台鐵會員及騰雲座艙旅客可享9折優惠，即日起至2月8日，消費打卡即贈手工餅乾。

▲▼台鐵南港站禮賓候車室。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵南港站禮賓候車室。（圖／記者李姿慧攝）

候車室餐飲由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃，使用南港在地出產的包種茶、桂花釀，製作出桂花蜜茶香鬆餅、桂花拿鐵、輕檸桂花美式等，結合鄰近的基隆、宜蘭兩大縣市在地元素，推出迷迭香海鮮、金桔鴨賞兩款創意披薩。茶席體驗更與台灣頂級茶具品牌「陶作坊」聯名，為旅客帶來品茗之樂。

ET快訊
快訊／「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」　爭議選票曝
快訊／陳昭姿認了！　廢票是她的
快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　進第二輪投票
快訊／爭議選票曝光！　黃珊珊只拿7票
LIVE／出現爭議！　黃珊珊只拿到7票
快訊／確保8票團進團出！柯文哲派林國成監票　陳玉珍湊熱鬧
快訊／民進黨立委「技術性亮票」！　陳亭妃監票
快訊／藍委們高舉亮票！　「票票入匭全投韓」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

好市多「熟食區1新品」肉多好吃　會員曝致命傷：滅火了

大學開始約砲！他10幾年來「無穩定情感」：寂寞像一隻鬼

台鐵打造環島珍珠！北部首間「南港站禮賓候車室」驚艷開箱　

拾荒嬤走很慢「少年仔叼菸」幫忙推車！網看照片秒歪樓：車被搶了

婚後為何「要叫對方父母」爸媽？他10字答案被讚爆：一點都不難

69歲台灣婦「在日本失蹤34小時」找到了！女兒急接回：感謝幫忙

台東白牌車私自攬客　只賺100元挨罰10萬...這下慘了！

別讓國三生枉死！周六「首場追思會」　受害學生父親將到場

堅持3點起床畫畫...彩虹爺爺心繫「大家早上就來」　盧秀燕贈褒揚狀

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

好市多「熟食區1新品」肉多好吃　會員曝致命傷：滅火了

大學開始約砲！他10幾年來「無穩定情感」：寂寞像一隻鬼

台鐵打造環島珍珠！北部首間「南港站禮賓候車室」驚艷開箱　

拾荒嬤走很慢「少年仔叼菸」幫忙推車！網看照片秒歪樓：車被搶了

婚後為何「要叫對方父母」爸媽？他10字答案被讚爆：一點都不難

69歲台灣婦「在日本失蹤34小時」找到了！女兒急接回：感謝幫忙

台東白牌車私自攬客　只賺100元挨罰10萬...這下慘了！

別讓國三生枉死！周六「首場追思會」　受害學生父親將到場

堅持3點起床畫畫...彩虹爺爺心繫「大家早上就來」　盧秀燕贈褒揚狀

直擊／韓國瑜當選機會濃　青年爬牆抗議「國瑜當院長、國會火葬場」

河南大雪60輛車連環撞！　交警灑鹽溶雪不敵路面結冰速度

陳昭姿坦承失誤被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

孩子暈倒！14人吃火鍋「一氧化碳中毒」全送醫　餐廳遭勒令停業

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

林襄、李多慧「私接大筆代言」　為何不會被告？內行人曝關鍵

駕駛凌晨未開燈遭攔查慌了　原來是洗錢通緝犯...車上還有毒品

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

生活熱門新聞

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

明變天！　今暖如春破31℃

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

除夕濕冷「逼近強烈冷氣團」　農曆春節雨區曝

「立春」要來了！命理師曝「存168元」招財法

新北回收新規4月上路！違者最重罰6000元

周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」

敗家女優「2.5億元賠到剩94元」：討好型人格

驚見阿嬤拿情趣用品「按摩眼睛」　全場愣：太刺激

桃捷通車6年首度轉虧為盈！市庫進帳1.2億

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！

更多熱門

相關新聞

喊了逾30年！基隆捷運計畫今核定　交長：拚122年完工

喊了逾30年！基隆捷運計畫今核定　交長：拚122年完工

喊了30多年，基隆捷運案綜合規劃今(31日)獲行政院核定，路線以台鐵八堵站為端點，往南至南港站，橫跨台北市、新北市、基隆市，經費696.89億元，交通部長王國材表示，基隆捷運預計民國122年完工。

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

台鐵春節再加開16班車　2/1起可訂

台鐵春節再加開16班車　2/1起可訂

連署沒過！台鐵基層春節不休假了

連署沒過！台鐵基層春節不休假了

自強號軔管破裂！列車卡半途停駛　台鐵急調度車輛接駁

自強號軔管破裂！列車卡半途停駛　台鐵急調度車輛接駁

關鍵字：

台鐵南港站禮賓候車室雄獅

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！傻眼開炮：要求一堆

即／國1員林段「10車連環撞」！占內側2線回堵中

3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面