台大醫師施庭芳涉高端內線交易　上訴二審後竟因此事從未到庭

▲施庭芳（戴眼鏡者）上訴二審後，從未出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大醫院名醫施庭芳，因丈夫劉滄梧擔任食藥署疫苗專家審查委員，2021年7月間，丈夫說漏嘴使施庭芳得知高端疫苗審查結果。施婦因此進場買20張高端股票，而後脫手獲利15萬1千元，遭檢方依照「內線交易罪」提起公訴，一審將施婦判刑1年6月，緩刑4年。案經上訴，高等法院二審開庭審理後，施婦卻「因病告假」，至今仍未到庭審理。

施庭芳是台大醫院影像醫學部的名醫，早年研發乳癌早期病灶精準診斷方式、血癌患者磁振掃描減輕病痛、推動便攜式行動超音波使用，對醫界頗有貢獻。丈夫劉滄梧是國家衛生研究院癌症研究所醫師，2夫婦在醫界夙負盛名。

劉滄梧後來擔任食藥署疫苗專家審查委員，2021年7月18日參加高端申請新冠肺炎疫苗緊急使用授權審查會議，獲悉有條件通過結果。回家後將這消息告知施庭芳，施庭芳問了命理師後，第二天在疫情指揮中心記者會對外公開前，花521萬元買進20張高端股票。當時高端成交均價約260元，利多曝光後，最高漲至308元左右。施婦也在買股後一週內，陸續將股票出脫，獲利15萬1千元。案經檢調單位偵辦後，對劉滄梧、施庭芳夫婦等人，依照「內線交易罪」提起公訴。

法院一審審理時，2夫婦均認罪請求輕判，一審將施庭芳判處有期徒刑1年6月，緩刑4年，繳交公庫100萬；劉滄梧則因洩密罪判處有期徒刑3月，得易科9萬，緩刑2年，繳交公庫20萬。劉滄梧未上訴二審，檢方也未針對他上訴，先行確定；但施婦則不服判決上訴第二審。

二審高等法院受理後，先前就召開過數次準備程序庭，但施婦均未到庭，以「因病告假」為由請假。高院本週仍無法傳喚她到庭，目前已經排定4月2日再度開庭審理本案。