社會需要你！基隆地檢署寒冬送暖助更生人

▲基隆地檢署舉行春節關懷活動。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／台北報導

更生人出獄後都需要盡速復歸社會，但往往缺乏機會，導致又落入犯罪輪迴中。為了鼓勵更生人，幫助更生人順利復歸社會，基隆地檢署於30日舉行春節關懷活動，致贈關懷物資給予貧困更生人。基隆地檢署檢察長李嘉明也鼓勵社會各界支持更生人，協助他們開創美好未來生活。

天氣冷颼颼，但基隆地檢署卻讓人心暖暖。因為基隆地檢署於30日假該署法治教育中心辦理受保護管束人（更生人）春節關懷活動，除了基隆地檢署檢察長李嘉明致贈慰問金以外，基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平、更生保護會基隆分會主委林正峰，也準備年節關懷物資送給貧困更生人，親自到場送暖。

▲基隆地檢署檢察長李嘉明（左），致贈關懷物資給予貧困更生人。（圖／基隆地檢署提供）

李嘉明致詞時表示，許多受刑人在出獄後，原有的人際關係重新定位，家人離開，朋友遠離，如果沒有社會支持，不乏露宿街頭，四處流浪，甚至被貼上標籤，無法好好工作，使得復歸社會之路迢迢。他強調，許多更生人常是孤獨的，出獄後並未如預期成功復歸社會，年少無知誤入歧途，造成家人困擾，要重建家庭關係或過著正常生活，需付出更多心力，更生人能自立更生，是穩定家庭關係的開始，經歷成功就業及創業的過程，許多更生人在脫胎換骨後，復歸社會之路，也近在咫尺。最後他期待，大家一起關懷更生人，創造祥和社會。

此外，基隆地檢署現場也邀請青田書學會導師張明萊，現場揮毫寫春聯，免費送給更生人，讓他們有不一樣的藝術年味。此外，基隆地檢署主任檢察官黃嘉妮、書記官長陳德晶、主任觀護人許瑜庭及犯保協會基隆分會主委吳文喜，也親臨會場，期待大家齊心努力，多一點關懷，少一份犯罪，讓社會更加溫馨。

▼現場也邀請青田書學會，現場揮毫寫春聯，免費送給更生人。（圖／基隆地檢署提供）