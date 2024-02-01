　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確保8票團進團出！柯文哲指派林國成當監票員　陳玉珍一旁湊熱鬧

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，民眾黨八名新科委員拍團體照。（圖／記者湯興漢攝）

▲第十一屆新國會今（1）開議，民眾黨八名新科委員拍團體照。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院第11屆新科立委今（1）日正式上任，立法院正副院長選舉也在上午10點半進行，並於中午12點開票；民眾黨主席柯文哲昨（1月31日）召開記者會宣布，黨團將投給黃珊珊角逐立法院長，引發熱議。而柯文哲也指派立委林國成擔任監票人員，確定8票「團進團出」。

柯文哲1月31日率領立院黨團8位立委，共同宣布2月1日立法院長投票意向，柯文哲表示，由於國、民兩黨部分人士在立院正副院長選舉的討論過程中，持續透過各種威逼、放話，詆毀本黨的倡議與善意，讓人民更難以從這些舊政治文化中，看見改革的新契機，因此決定自推人選，認為由黃珊珊擔任立法院長，將是從舊政治邁向新氣象的第一步。

▲▼立法院第11屆立法委員報到，立法院長選舉投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長選舉投票，柯文哲派林國成擔任監票員。（圖／記者湯興漢攝）

而立法院1日為報到日，但柯文哲上午7時30分左右，卻突然出現在位於青島東路上的民眾黨團辦公室，但被問到立院龍頭選舉，有無把握民進黨灌票給立委黃珊珊，否則恐保送國民黨立委韓國瑜？柯文哲並未正面回應。

民眾黨團8名立委於上午8時30分左右步入議場，由身為黨團正副總召的「雙黃」黃國昌、黃珊珊打頭陣；被問到第二次走紅毯的感想為何？黃國昌僅說「謝謝、謝謝」，而8人隨後也一起喊出「超越藍綠，最強戰力」口號。

據了解，柯文哲今指派林國成擔任投、開票監察員，只見黃國昌、黃珊珊等人投票時，皆按照規定亮給林國成看；但有趣的是，國民黨立委陳玉珍也跑到一旁觀看。

▼林國成擔任監票員。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院第11屆立法委員報到，立法院長選舉開票。（圖／記者湯興漢攝）

▼柯文哲指派林國成擔任監票員，麥玉珍投票時，一旁的國民黨立委陳玉珍也一同「監票」。（圖／記者袁茵翻攝）

▲▼柯文哲指派林國成擔任監票員，麥玉珍投票時，一旁的國民黨立委陳玉珍也一同「監票」。（圖／記者袁茵翻攝）

ET快訊
快訊／「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」　爭議選票曝
快訊／陳昭姿認了！　廢票是她的
快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　進第二輪投票
快訊／爭議選票曝光！　黃珊珊只拿7票
LIVE／出現爭議！　黃珊珊只拿到7票
快訊／確保8票團進團出！柯文哲派林國成監票　陳玉珍湊熱鬧
快訊／民進黨立委「技術性亮票」！　陳亭妃監票
快訊／藍委們高舉亮票！　「票票入匭全投韓」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／韓國瑜當選機會濃　青年爬牆抗議「國瑜當院長、國會火葬場」

陳昭姿坦承失誤被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

陳時中喊「白鯧、黃魚」食用要小心　網友笑：是不是在偷臭！

預言王義川今年進立院　郭正亮：賴清德會幫游錫堃安排位子

快訊／印泥誤沾？跑票？　立院龍頭之爭黃珊珊僅拿到7張票

媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑

確保8票團進團出！柯文哲指派林國成當監票員　陳玉珍一旁湊熱鬧

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

直擊／韓國瑜當選機會濃　青年爬牆抗議「國瑜當院長、國會火葬場」

陳昭姿坦承失誤被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

陳時中喊「白鯧、黃魚」食用要小心　網友笑：是不是在偷臭！

預言王義川今年進立院　郭正亮：賴清德會幫游錫堃安排位子

快訊／印泥誤沾？跑票？　立院龍頭之爭黃珊珊僅拿到7張票

媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑

確保8票團進團出！柯文哲指派林國成當監票員　陳玉珍一旁湊熱鬧

直擊／韓國瑜當選機會濃　青年爬牆抗議「國瑜當院長、國會火葬場」

河南大雪60輛車連環撞！　交警灑鹽溶雪不敵路面結冰速度

陳昭姿坦承失誤被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

孩子暈倒！14人吃火鍋「一氧化碳中毒」全送醫　餐廳遭勒令停業

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

林襄、李多慧「私接大筆代言」　為何不會被告？內行人曝關鍵

駕駛凌晨未開燈遭攔查慌了　原來是洗錢通緝犯...車上還有毒品

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

烏鴉盯上兔寶寶！街頭死命猛啄 兔媽媽狂奔登場護兒「成功戰勝」

政治熱門新聞

新國會4朵花盤點　4大戰神齊聚一堂

立院龍頭「民進黨票灌黃珊珊」　柯建銘：怎麼可能

改投黃珊珊？　綠委：游昌配才是最好人選

亮票拚國會龍頭！國民黨議場高舉選票　「全數投韓」

郭正亮：游錫堃另有「院長級」位置　王義川將遞補進立院

快訊／麻辣鮮師出外景　「萬老師」郭昱晴帶「黃主任」驚喜現身立法院

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

支持游昌配！柯建銘：黃珊珊就是女版韓國瑜

民進黨立委「技術性亮票」　陳亭妃任監票員

直擊／郭昱晴走紅毯先聯絡黃主任　葉民志喊經典台詞「我要當主任！」

新國會合照排序曝　他連任10屆、韓國瑜坐第一排

快訊／韓國瑜走「國會紅毯」人氣旺　親友團狂喊選總統、院長好

韓國瑜議場撐傘笑「禿子打傘、無法無天」　場外與韓粉唱原民歌

立院龍頭之戰「綠營輸亦贏」　柯建銘喊話：別為柯文哲解套

更多熱門

相關新聞

陪陳瑩走立院紅毯　王義川有信心進國會：要直接從大門走進去

陪陳瑩走立院紅毯　王義川有信心進國會：要直接從大門走進去

2024立院龍頭選舉今（1日）舉行，外界關注，若立法院長游錫堃未能連任成功，會不會辭去不分區，而排名民進黨14的王義川今也陪同立委陳瑩走立院紅毯，對於是否有信心進國會，王義川表示，一定有信心，一定會進國會，當學生時是衝進去這個門，現在要直接從大門走進去。

民進黨立委「技術性亮票」　陳亭妃任監票員

民進黨立委「技術性亮票」　陳亭妃任監票員

亮票拚國會龍頭！國民黨議場高舉選票　「全數投韓」

亮票拚國會龍頭！國民黨議場高舉選票　「全數投韓」

柯建銘主持立法院長選舉　喊「拍一下噗仔」

柯建銘主持立法院長選舉　喊「拍一下噗仔」

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

關鍵字：

立法院民眾黨民眾黨團黃國昌黃珊珊林國成

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！傻眼開炮：要求一堆

即／國1員林段「10車連環撞」！占內側2線回堵中

3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面