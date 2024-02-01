確保8票團進團出！柯文哲指派林國成當監票員　陳玉珍一旁湊熱鬧

▲第十一屆新國會今（1）開議，民眾黨八名新科委員拍團體照。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院第11屆新科立委今（1）日正式上任，立法院正副院長選舉也在上午10點半進行，並於中午12點開票；民眾黨主席柯文哲昨（1月31日）召開記者會宣布，黨團將投給黃珊珊角逐立法院長，引發熱議。而柯文哲也指派立委林國成擔任監票人員，確定8票「團進團出」。

柯文哲1月31日率領立院黨團8位立委，共同宣布2月1日立法院長投票意向，柯文哲表示，由於國、民兩黨部分人士在立院正副院長選舉的討論過程中，持續透過各種威逼、放話，詆毀本黨的倡議與善意，讓人民更難以從這些舊政治文化中，看見改革的新契機，因此決定自推人選，認為由黃珊珊擔任立法院長，將是從舊政治邁向新氣象的第一步。

▲立法院長選舉投票，柯文哲派林國成擔任監票員。（圖／記者湯興漢攝）

而立法院1日為報到日，但柯文哲上午7時30分左右，卻突然出現在位於青島東路上的民眾黨團辦公室，但被問到立院龍頭選舉，有無把握民進黨灌票給立委黃珊珊，否則恐保送國民黨立委韓國瑜？柯文哲並未正面回應。

民眾黨團8名立委於上午8時30分左右步入議場，由身為黨團正副總召的「雙黃」黃國昌、黃珊珊打頭陣；被問到第二次走紅毯的感想為何？黃國昌僅說「謝謝、謝謝」，而8人隨後也一起喊出「超越藍綠，最強戰力」口號。

據了解，柯文哲今指派林國成擔任投、開票監察員，只見黃國昌、黃珊珊等人投票時，皆按照規定亮給林國成看；但有趣的是，國民黨立委陳玉珍也跑到一旁觀看。

▼林國成擔任監票員。（圖／記者湯興漢攝）

▼柯文哲指派林國成擔任監票員，麥玉珍投票時，一旁的國民黨立委陳玉珍也一同「監票」。（圖／記者袁茵翻攝）