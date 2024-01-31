　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／已冰封272天...5億高中生無法火化　躺冰櫃天數超越這奇案

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生案，賴小弟遺體至今仍在台中殯儀館冰存，已經272天，無法火化歸天。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區去年發生震驚社會「5億高中生墜樓命案」，台中地檢在同年宣布偵結，涉犯殺人罪嫌部分證據不足，不起訴夏姓父子，不過家屬仍向高分檢聲請再議，案件仍在調查中。然而，死者賴小弟的遺體，就是命案重要關鍵之一，至今仍因案無法火化，截至今日為止，已在殯儀館冰櫃中「冰封」272天，超越台中另起奇案「貨櫃女屍命案」。

▲▼5億高中生案因家屬向高分檢聲請再議，賴小弟遺體至今仍冰存在台中殯儀館。（圖／台中地檢署提供）

回顧本案，2023年5月4日，夏姓代書助理（夏男）找賴姓高中生前去戶政事務所登記同性結婚，後續2人前往夏男位在北屯區旱溪西路的社區大樓後，賴姓高中生被發現倒臥在1樓，經檢警深入調查，發現10樓陽台欄杆有賴小弟掌握，揭開賴小弟是從10樓墜下死亡。

▲賴小弟家庭背景特殊，命案經由市議員揭露後，立刻引起社會矚目。（圖／ETtoday資料照）

而賴姓高中生的家庭背景複雜，其父是名義上的阿公，賴小弟由阿公與媳婦所生下的，當年亂倫案還曾登上新聞版面。賴姓阿公因坐擁北屯區大量土地，財力雄厚，據稱賴小弟繼承5億遺產，卻又在阿公死亡沒多久，接著離奇死亡，本案才會被稱為「5億高中生命案」。

案發後1個月，外界有各種討論、揣測，大多圍繞在賴小弟最後接觸者夏男有重嫌。同年6月21日，台中地檢署召開偵結記者會，認定夏男以及父親無直接殺人證據，不起訴處分。賴母與律師討論後，聲請再議，台中高分檢發回續查，全案仍在調查中。

▲台中地檢認定殺人罪不起訴，但仍依偽造文書罪嫌起訴夏男。（圖／台中地檢署提供）

不過，檢方同時也認定賴男跟夏男婚姻無效，依據刑法「使公務員登載不實罪」，向台中地院提起公訴，雙方調解不成立進入民事訴訟。假結婚、偽造文書部分，去年8月7日首度開庭，夏男否認犯罪，稱他與賴生是基於共同經營生活為目的合意結婚，不清楚為何賴生會墜樓。

▲夏男今年1月針對偽造文書罪出庭，留起一頭長髮，意外的是衣著竟與第一次出現在媒體前相同。（圖／記者白珈陽攝）

今年1月，台中地院再度開庭，夏男說法仍維持說法，否認假結婚，夏男承認有跟賴姓高中生一同前往咖啡廳、超商、戶政事務所等地尋找結婚證人。

▲▼賴小弟遺體仍冰存在冰櫃裡，去年12月底，恰巧殯儀館進行清潔，僅剩下賴小弟靈位維持供奉，顯得無奈悲戚。（圖／記者許權毅攝）

▲▼5億高中生靈位。（圖／記者許權毅攝）

賴小弟一家跟夏家雙方官司未完、謎團未揭，賴小弟遺體依舊冰存在台中崇德殯儀館第91號冰櫃，靈位也在第78號早晚供奉中，遺體無法火化圓滿，受寒凍之苦。從去年5月4日開始計算，截至1月31日為止，已經272天，仍要待最終調查結果出爐後，家屬才能讓賴小弟火化歸天。

▲▼5億高中生靈位。（圖／記者許權毅攝）

《ETtoday新聞雲》曾直擊，去年12月下旬，台中殯儀館正好執行清潔工作，賴小弟靈位所在的無煙館全數清空，僅剩下賴小弟的靈位獨留在，雖僅屬巧合，仍多了一絲惆悵。

▲台中港2022年一起貨櫃女屍案，美國籍女子在殯儀館冰存268天。（圖／ETtoday資料照）

事實上，272天已經超過近年另起離奇命案「美國貨櫃女屍案」，該案發生在2022年11月16日，一名美國籍女子不明原因進入一只空貨櫃，隨著貨櫃在海上漂流1個月，最終疑似在裡頭活活餓死。

因當時要向美方聯繫，案件涉及刑案、外交等，女子遺體就被冰存在台中殯儀館，直到2023年8月11日，才由美方的警方代表、AIT以及民間團體協助火化，總計冰存在冰櫃裡長達268天。

► 獨／結束268天冰封！台中貨櫃女屍火化　進入「黑暗地獄」謎難解

 

ET快訊
周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」
新北4樓公寓僅19萬　「比買車還便宜」
快訊／巧連智再發3聲明！
快訊／台61「遭大貨車撞飛」　他躺路肩慘死
挪用10億公款！　查扣驚見一排豪車
發錢！　6項津貼「提前入帳」
肯德基「6品項」漲價！　蛋撻變貴了
快訊／國道3號「4車追撞」！　回堵5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

包商趁清潔隊公休放火燒彈簧床　中市議員怒批：太離譜

快訊／開台61遇故障！他站車旁「遭大貨車撞飛」　躺路肩慘死

台中銀董座挪用10億公款！檢調查扣驚見一排豪車...奢華畫面曝

快訊／國3北64.5K「4車追撞」！占內線回堵5公里　警消拖吊中

快訊／離婚夫妻爆爭吵…派出所正對面「潑硫酸」！2傷送醫急救

獨／已冰封272天...5億高中生無法火化　躺冰櫃天數超越這奇案

「生鮮先生」過期食材改日期　老闆背景超硬：爸當過立委兄是議員

通緝犯扮女裝躲避查緝仍遭拘捕　嘆無路可去想出國當詐團車手

雪碧真的提告了！評醋飯事件被嗆「破麻」　按鈴控Toyz侮辱

新竹芎林地下賭場藏軍火　裝甲車破門！特勤警凌晨突襲攻堅

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

包商趁清潔隊公休放火燒彈簧床　中市議員怒批：太離譜

快訊／開台61遇故障！他站車旁「遭大貨車撞飛」　躺路肩慘死

台中銀董座挪用10億公款！檢調查扣驚見一排豪車...奢華畫面曝

快訊／國3北64.5K「4車追撞」！占內線回堵5公里　警消拖吊中

快訊／離婚夫妻爆爭吵…派出所正對面「潑硫酸」！2傷送醫急救

獨／已冰封272天...5億高中生無法火化　躺冰櫃天數超越這奇案

「生鮮先生」過期食材改日期　老闆背景超硬：爸當過立委兄是議員

通緝犯扮女裝躲避查緝仍遭拘捕　嘆無路可去想出國當詐團車手

雪碧真的提告了！評醋飯事件被嗆「破麻」　按鈴控Toyz侮辱

新竹芎林地下賭場藏軍火　裝甲車破門！特勤警凌晨突襲攻堅

55歲玉女李之勤露面了！　超驚人狀態曝光：維持30年前體重

情人節送禮必看！全台8家特色甜點懶人包　紅寶石巧克力增添浪漫

中信育樂承接臺中市成棒隊　新隊名、球衣農曆年後亮相

蔡英文接見哈德遜研究所　感謝美國政府重視台灣安全議題

新加坡必住、必吃攻略！無邊際泳池酒店坐擁海景　經典辣椒螃蟹超鮮美

去散步好興奮！4狗狗集體扯下「主人褲子」　他被迫裸體街上奔跑

Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果

嘉義市表揚優良公車駕駛　黃敏惠盼鄉親多給掌聲與鼓勵

任天堂前員工談《幻獸帕魯》　抄襲仔太多「寶可夢價值會變低」

川普獲得「諾貝爾和平獎」提名！　促成亞伯拉罕協議有貢獻

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

新北賭場被抄　正妹荷官舉手抱頭萌樣曝

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

即／高雄工地鋼筋14樓掉落　工人頭部遭砸送醫

彰化曳引車連人帶車推行20米　騎士「假牙掉出」遭輾斃

畫面曝！單車女遭大貨車輾斃　駕駛：不知道怎發生的

快訊／國1「5車追撞」　全線封閉

即／高雄民宅飄屍臭味！1人反鎖屋內死亡多日

嘉義市480秒震撼煙火秀　未經許可挨罰42萬

更多熱門

相關新聞

家屬拒領通緝犯遺體！「桐島聰」暫安置警署

家屬拒領通緝犯遺體！「桐島聰」暫安置警署

自稱是逃亡49年重大通緝犯「桐島聰」的男子29日癌逝醫院，如今他的DNA鑑定仍在進行中，儘管如此，警方根據多項外型特徵研判，他是桐島聰的可能性極大。男子死後，桐島聰的家屬拒絕認領遺體，因此稍早遺體從醫院搬離後，暫時安置在神奈川縣的警察署內。

北屯廍子3年屋　幸運屋主轉手「買一送一」

北屯廍子3年屋　幸運屋主轉手「買一送一」

越南貧困縣喝髒水致20%兒童遲緩　中醫大附醫捐百萬投愛

越南貧困縣喝髒水致20%兒童遲緩　中醫大附醫捐百萬投愛

陸「弒母案」主嫌執行死刑 律師安排會見被告知：不用來了

陸「弒母案」主嫌執行死刑 律師安排會見被告知：不用來了

台中捷運藍線助攻　七期百億地上權將重啟招商

台中捷運藍線助攻　七期百億地上權將重啟招商

關鍵字：

台中命案殯儀館5億高中生火化冰櫃遺體屍體賴小弟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面