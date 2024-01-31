獨／已冰封272天...5億高中生無法火化　躺冰櫃天數超越這奇案

▲5億高中生案，賴小弟遺體至今仍在台中殯儀館冰存，已經272天，無法火化歸天。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區去年發生震驚社會「5億高中生墜樓命案」，台中地檢在同年宣布偵結，涉犯殺人罪嫌部分證據不足，不起訴夏姓父子，不過家屬仍向高分檢聲請再議，案件仍在調查中。然而，死者賴小弟的遺體，就是命案重要關鍵之一，至今仍因案無法火化，截至今日為止，已在殯儀館冰櫃中「冰封」272天，超越台中另起奇案「貨櫃女屍命案」。

▲▼5億高中生案因家屬向高分檢聲請再議，賴小弟遺體至今仍冰存在台中殯儀館。（圖／台中地檢署提供）



回顧本案，2023年5月4日，夏姓代書助理（夏男）找賴姓高中生前去戶政事務所登記同性結婚，後續2人前往夏男位在北屯區旱溪西路的社區大樓後，賴姓高中生被發現倒臥在1樓，經檢警深入調查，發現10樓陽台欄杆有賴小弟掌握，揭開賴小弟是從10樓墜下死亡。

▲賴小弟家庭背景特殊，命案經由市議員揭露後，立刻引起社會矚目。（圖／ETtoday資料照）



而賴姓高中生的家庭背景複雜，其父是名義上的阿公，賴小弟由阿公與媳婦所生下的，當年亂倫案還曾登上新聞版面。賴姓阿公因坐擁北屯區大量土地，財力雄厚，據稱賴小弟繼承5億遺產，卻又在阿公死亡沒多久，接著離奇死亡，本案才會被稱為「5億高中生命案」。

案發後1個月，外界有各種討論、揣測，大多圍繞在賴小弟最後接觸者夏男有重嫌。同年6月21日，台中地檢署召開偵結記者會，認定夏男以及父親無直接殺人證據，不起訴處分。賴母與律師討論後，聲請再議，台中高分檢發回續查，全案仍在調查中。

▲台中地檢認定殺人罪不起訴，但仍依偽造文書罪嫌起訴夏男。（圖／台中地檢署提供）



不過，檢方同時也認定賴男跟夏男婚姻無效，依據刑法「使公務員登載不實罪」，向台中地院提起公訴，雙方調解不成立進入民事訴訟。假結婚、偽造文書部分，去年8月7日首度開庭，夏男否認犯罪，稱他與賴生是基於共同經營生活為目的合意結婚，不清楚為何賴生會墜樓。

▲夏男今年1月針對偽造文書罪出庭，留起一頭長髮，意外的是衣著竟與第一次出現在媒體前相同。（圖／記者白珈陽攝）



今年1月，台中地院再度開庭，夏男說法仍維持說法，否認假結婚，夏男承認有跟賴姓高中生一同前往咖啡廳、超商、戶政事務所等地尋找結婚證人。

▲▼賴小弟遺體仍冰存在冰櫃裡，去年12月底，恰巧殯儀館進行清潔，僅剩下賴小弟靈位維持供奉，顯得無奈悲戚。（圖／記者許權毅攝）

賴小弟一家跟夏家雙方官司未完、謎團未揭，賴小弟遺體依舊冰存在台中崇德殯儀館第91號冰櫃，靈位也在第78號早晚供奉中，遺體無法火化圓滿，受寒凍之苦。從去年5月4日開始計算，截至1月31日為止，已經272天，仍要待最終調查結果出爐後，家屬才能讓賴小弟火化歸天。

《ETtoday新聞雲》曾直擊，去年12月下旬，台中殯儀館正好執行清潔工作，賴小弟靈位所在的無煙館全數清空，僅剩下賴小弟的靈位獨留在，雖僅屬巧合，仍多了一絲惆悵。

▲台中港2022年一起貨櫃女屍案，美國籍女子在殯儀館冰存268天。（圖／ETtoday資料照）



事實上，272天已經超過近年另起離奇命案「美國貨櫃女屍案」，該案發生在2022年11月16日，一名美國籍女子不明原因進入一只空貨櫃，隨著貨櫃在海上漂流1個月，最終疑似在裡頭活活餓死。

因當時要向美方聯繫，案件涉及刑案、外交等，女子遺體就被冰存在台中殯儀館，直到2023年8月11日，才由美方的警方代表、AIT以及民間團體協助火化，總計冰存在冰櫃裡長達268天。