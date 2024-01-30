選後政院核定中捷藍線！藍轟政客收割噁心　「地方竟要負擔6成」

▲國民黨「台中新民意發聲 籲民進黨麥擱卡中捷藍線」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫報告，預計核定後十年完工，同時核定台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究。國民黨今（30）日召開記者會指出，選後行政院最大的阻力過去了，台中捷運藍線就通了，但政院版本仍有核定時間長、工程時間長、地方負擔較多等問題，國民黨台中立委仍會持續監督，除了希望捷運藍線能儘快動工外，捷運綠線延伸案也希望能儘速通過，共同發展台中的軌道建設。

台中新科立委廖偉翔表示，「塞子拔掉，捷運就通了」，過去賴清德曾說「中捷藍線改到有利人士附近」，民進黨台中立委張廖萬堅、林靜儀、蔡其昌與立委參選人江肇國也針對台中藍線多有批判，如「路線、站點調整確實引起爭議」；「台中捷運藍線經費暴增633億」；「正英站附近有特定家族土地」，要求市府「說服民眾非特殊關係」；「因為盧秀燕改站點圖利特定人士、整體計畫暴增600億造成中央無法核定」；「台中捷運藍線經盧市府大改，經費暴增633億不說明，要為市民看緊荷包」等，但選戰結束，行政院就立刻核定通過，完全打臉民進黨立法委員過去的說辭，要不是選舉年，民進黨政府大小眼，很可能台中捷運在去年就已經通過核定了。

廖偉翔提出台中捷運藍線三大訴求：一、優先發包「捷運藍線的細部設計規畫案」，經費不足部分，行政院用二備金辦理；二、114年預算交通部須編列藍線細部設計經費；三、大工程未發包、小工程先進行。他強調，台中市民希望儘速動工，行政院最大的阻力過去了，接下來是台中大步發展的時刻，未來捷運綠線延伸等案，將會持續爭取加速通過，發展台中的軌道建設。

「台中藍線終核定，中央補助少一成」，新科立委黃健豪表示，捷運藍線爭議已經翻過去，但行政院核定通過的版本與去年二月的版本一樣，已經浪費近一年，這段時間根本就是選舉操作，不過，雖然行政院核定通過，但其版本仍有「兩長一多」的問題，包括核定時間長、工程時間長、地方負擔較多，他舉例，台中藍線遲至今年1月才核定，完工時間需要約十年，且地方需負擔58%；反觀高雄黃線111年3月即核定通過，完工期僅需六年，而地方負擔僅42%；至於高雄小港林園線111年9月核定，完工期也只需要約八年，地方負擔也僅需41%。他要求行政院，不應該對不同城市有不同的待遇，呼籲捷運藍線能儘快動工。

黃健豪並指出，去年選前，行政院院長陳建仁曾說台中捷運綠線延伸案會儘速核定，但從12月14日迄今又過了一、兩個月，目前都還沒有收到任何公文，他呼籲陳建仁應該兌現承諾，希望捷運綠線延伸案能夠在陳建仁任內核定，不要「選前開空頭支票，選後當做忘記」，他進入國會後將會全力監督，要求相關台中捷運建設能儘快通過。

新科立委羅廷瑋則舉網路上對於突如其來通過中捷藍線的意見，顯示很多網友都是質疑的看法，他強調，台中市民的眼睛是雪亮的，並不會看政黨來投票，呼籲中央政府給台中多一點資源，因為每一天都在追時間，只要拖一天，相關工程成本、原物料成本，或者土地的徵收，都有可能會影響整體經費，希望這項台中重大建設能看見的曙光，儘快施行。

國民黨發言人林家興指出，「政客搶功收割最噁心」，蔡其昌第一時間跳出來收割，說自己「成功爭取」，但過去這幾年，當捷運藍線被卡在交通部、行政院不審查時候，請問蔡其昌委員有出來說過什麼話嗎？當藍營民代積極為台中民意發聲，爭取捷運藍線，希望中央趕快審查時，民進黨的民代卻出來幫中央政府罵地方、罵台中人，是要跟台中市民作對嗎？