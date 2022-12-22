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瑞穗鮮乳成長不冬眠３食譜　鈣好成長基礎

【廣編特輯】

冬季少運動和日曬，可能讓孩子迎來不可逆的「成長冬眠期」，加上連續兩三年少出外活動累積的「雙重成長負債」，一不注意就可能錯失黃金成長期。瑞穗鮮乳特別邀請營養師特製成長不冬眠3食譜，讓爸媽和寶貝一起動手做，好吃好玩輕鬆補鈣！

天氣冷只想躺在家不想動？爸媽必知的鮮奶「成長投資學」開課！

天氣冷颼颼，以往總是吵著想出門打球、跑跑跳跳的孩子，冬天一到卻只想賴在被窩玩手機，這樣的情況也正在你家上演嗎？爸爸媽媽可別輕忽，窩在家不運動等冬季NG生活習慣，可能讓小朋友悄悄陷入成長冬眠期。對成長期的小朋友而言，運動可以刺激生長激素分泌、日曬則與鈣質吸收有關，因此少運動、少日曬的成長冬眠，加上過去兩三年間受大環境影響，錯失不少出門機會，更帶來「雙重成長負債」。重視孩子成長的爸爸媽媽，可別忘了用滿滿的鮮奶做好「成長投資」，灌溉小朋友健康長大的營養基礎！

瑞穗鮮乳成長不冬眠營養食譜報到！３道暖心鮮奶點心輕鬆做好成長投資

在冷冷的冬天，瑞穗鮮乳祭出營養師特製３道好吃好玩、簡單不失手的鮮奶點心食譜，讓你冬天也能和小朋友在家一起動手做，輕鬆補足國健署建議的「一天兩份奶」，遠離孩子的成長危機！

● 早餐好選擇：學習力UP！鮮奶莓果燕麥碗

早餐選擇含鈣質的鮮奶，除了可幫助孩子生長發育，搭配含有膳食纖維的穀物燕麥，研究發現還能提升孩子學習力，為一早的學習打打氣！

食材：燕麥 30g、莓果一小把、無調味堅果 20g、瑞穗鮮乳 290ml

▲瑞穗鮮乳成長不冬眠３食譜 鈣好成長基礎。（圖／業者提供）

● 暖呼呼下午飲品：健康點心黑芝麻鮮奶

把握成長關鍵期，除了可用鮮奶補充優質蛋白質之外，再搭配鈣質富翁「黑芝麻」，一杯營養美味的黑芝麻鮮奶就可以幫你鈣好健康基礎。用簡單飲品作為點心，還可避免影響正餐攝取呢！

食材：黑芝麻 3湯匙、瑞穗鮮乳 290ml

▲瑞穗鮮乳成長不冬眠３食譜 鈣好成長基礎。（圖／業者提供）

● 來點下午點心：成長加分 水果奇亞籽鮮奶布丁

含有成長關鍵營養鈣質及蛋白質的鮮奶，加入含有omega-3 脂肪酸、植化素、膳食纖維的奇亞籽及當季水果，小朋友最愛的布丁也能健康吃！

食材：當季水果2湯匙、奇亞籽40g、瑞穗鮮乳 290ml

作法：將奇亞籽、瑞穗鮮乳以1:6~8比例拌勻後放置冰箱，靜置一夜凝固

▲瑞穗鮮乳成長不冬眠３食譜 鈣好成長基礎。（圖／業者提供）

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