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社會 社會焦點 保障人權

高雄玉蘭花婆婆遭兒罵醒毆打...影片被PO網　警方、社會局回應了

▲▼ 玉蘭花 。（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

▲高雄一名賣玉蘭花女子，去年遭兒子打，社會局指出去年受理通報後提供服務，會持續關懷。（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

記者劉人豪／高雄報導

高雄三民區同盟、合江街口，有位賣玉蘭花的71歲黃姓女子，近日有網友在網路上分享她晚上到處睡店家門口，隨地便溺亂丟垃圾、遭37歲黃姓兒子毆打的影片。對此，警方表示影片時間點為2023年6月，當時已通知社會局，日前也通知黃男到案說明，釐清案件經過並通報社會局，社會局則表示，去年受理通報後提供服務，目前親子相處穩定，會持續關懷。

有網友25日在臉書社團「高雄大小事」發文詢問，同盟路跟自由路交叉口，有位賣花滿頭白髮的老婆婆，想問有人知道她的故事嗎？另名網友貼出2023年6月影片，指出附近店家都是受害者，因為賣玉蘭花的廢料隨地丟，吃完的便當也隨地丟，晚上到處睡店家門口，屎尿也都拉在店家門口或人行道上，隨意使用附近店家插座充電，兒子半夜會來收阿婆每日所得，熱心民眾會順手給她家裡不需要的衣服毛毯保暖。

▲▼ 。（圖／社會局提供）

▲社會局表示去年受理通報後提供服務，親子相處穩定，但阿嬤居住議題，社會局會持續關懷。（圖／社會局提供）

警方表示，經檢視影片，發生時間為2023年6月7日凌晨，當時並未接獲相關報案；2023年8月24日曾接獲報案，前往三民區同盟、合江街口查處黃男與其母親發生口角案件，當時母親表示不需警方介入處理，員警以家暴案件通報家防中心予以關懷協助，另併通報社會局予以必要之協助。而近日影片於網路上曝光後，已主動積極通知黃男到案說明，釐清案件經過並通報家防中心。

社會局家防中心主任李慧玲表示，去年受理通報後提供服務，親子相處穩定，但阿嬤居住議題，社會局會持續關懷。呼籲暴力無法解決問題，應冷靜溝通，尋求專業協助。

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