基隆東岸廣場今移交微風！NET強硬拒絕轟市府強盜　恐爆衝突

▲東岸商場今天下午將移交，不過目前經營的主富服裝公司（NET）控訴市府未取得產權，強硬拒絕。（資料照／基隆市政府提供）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆東岸商場2月1日將由微風集團接手，今下午要進行產權移交。不過業者主富服裝公司（NET）認為商場原本只有1樓，他們進駐後花了3億將商場興建到4樓，認為市府招標違法，痛批「市府像強盜一樣」要將產權移轉給其他公司。對此，市長謝國樑昨天回應，一切都會依法處理。

因基隆市府和大日開發簽約去年已期滿，市府認為大日涉信二立體停車場弊案，不符合優先續約的資格，重新招商後由微風集團於2月1日接手，也導致原本和大日開發簽約，取得1、2樓商場經營權的主富公司（NET）和大日開發合約終止。對此，主富公司（NET）認為，市府增加原先契約所沒有的條件，違法剝奪大日2年的經營權。

▲東岸商場移交爆爭議，市長謝國樑表示一切都依法處理。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

主富公司（NET）強調，在所有權歸屬未釐清前，還是要捍衛產權，也須基於和租客的租約保障他們的權利，讓他們繼續安心在這邊經營，目前已提起產權確認訴訟。對此，市長謝國樑昨日回應市府一切都會依法處理，並尊重法院判決。

不過據基隆市政府發出公文所示，基隆市東岸停車場所座落土地、建物等，含地下4層停車場、地上4層商場，都是基隆市公共資產，將於今天（31日）下午2時30分和大日開發辦理「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」正式資產移交。

而主富公司（NET）昨也強硬貼出公告，表示「所有資產含佈景磨石子基座，勿擅自移動，如有毀損，責任必究」，拒絕配合。對此，為防範雙方發生衝突，警方將嚴陣以待。