他包2千壓歲錢給小孩「紅包卻被亂丟」！一票曝原因：拿到無感

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李芷萱攝）



記者朱祖儀／綜合報導

農曆新年將至，不少人煩惱紅包要怎麼包。一名網友就說，小時候只要收到200元就覺得很開心，不過他現在包1、2000元給周遭的小孩，對方卻沒有特別開心，甚至還會亂放，讓他好奇現在小孩是不是無法感受收到紅包的喜悅感？文章曝光後，網友紛紛表示「平常零用錢更多」、「通膨啊，拿到2000元也無感」。

原PO在PTT發文表示，他記得小時候很喜歡過年，總是可以收到很多紅包，金額約在200到2000元不等，就算打開來只有200元，他也覺得很開心，且雖然媽媽都會把紅包收走，不過還是會有一點點錢給他買東西，因此很期待領到壓歲錢。

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不過他現在長大包紅包給姪子和朋友的小孩，金額約在1000至2000元左右，卻發現對方收到後沒有特別開心，有時候還會直接亂放，感覺根本不在意有沒有收到紅包，讓他不禁好奇，「現在小孩是不是感受不到過年收紅包的喜悅？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



文章曝光後，網友紛紛表示「娛樂和物質生活差太多了」、「平常茶來伸手飯來張口慣了」、「他手上那台手機都不只2000了」、「不缺錢的小孩根本對紅包數字無感」、「喜悅的小孩平常就在喜悅了，苦的小孩不會拿到小紅包就不苦」、「平常不缺啊，爸媽不給花錢」。

也有不少人指出，「現在包小朋友都1000起跳了，要有感覺可能要包6000」、「小時候200塊可以去電動間當老大，現在200塊能做什麼，連十抽都不夠」、「原來是紅包通膨了，還在1000元」、「就像薪水沒漲一樣，紅包也沒漲」、「2000大概一兩個禮拜就花完了」、「以前珍奶35元，紅包5000可以用一年」。