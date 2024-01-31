每月就換新女友　乾爹曝「年紀越小越開放」！包養亂象震碎她三觀

▲原PO聽完後三觀大崩壞。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，男友傳了一張群組聊天截圖，話題在談論包養，內容震碎她的三觀，包養網站各個年齡層的女生都有，甚至還有18歲以下的，而且年紀越小越「開放」，男生玩膩A女，A女就會介紹好友B女給男生，A女還可以抽成，每個月都在換對象，花的錢比養老婆、女友便宜，還有滿滿的戀愛感。

女網友在Dcard發文，男友截圖LINE社群聊天內容，一名網友提到包養網站有很多高中女生，每個月都在換女友，花的錢比養老婆、女友少，還會有滿滿的戀愛感，「現在是年紀越小越開放，開放程度排名，高中>大學>輕熟女>按摩妹>越南妹」。

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該網友提到，很多高中女生都是一個帶一個，包養2個月，乾爹膩了，「那個女生還會介紹朋友，來給他繼續換人包養，前一個女的就抽成，反正產業鏈很誇張」，不過為了避免觸法，都會先確認對方是否滿18歲，低於18歲一律拒絕。

原PO看完截圖後傻爆眼，「分享一下我破碎的三觀，可能平常生活太單純，我不知道世道已經變成這樣了」。

貼文一出，掀起網友討論，「所以才有人說女兒要富養，不要讓她因為一點小甜頭就跟別人跑了」、「有這個市場就會有人做」、「我之前去剪髮，設計師跟我閒聊說有客人問他有沒有興趣包養她們，她手邊有幾個人可以選，然後是當地鎮上的高中生」、「很簡單，男的有需求，女的要錢」。