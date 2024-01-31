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妹子被朋友酸「竹竿沒奶」沒男人會愛！一票喊：這點比有奶更重要

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人喜歡的身材類型不一樣，沒有絕對的完美比例。一名女網友就說，自己身材比較瘦，雖然沒有豐滿的上圍，不過對於這樣的身形很滿意。不料朋友卻常常酸她說「竹竿沒奶」，沒有男人會喜歡，讓她覺得很在意，於是好奇想問大家的看法。但不少人認為，上圍是否豐滿根本沒有這麼重要。

原PO在Dcard發文表示，她身高155公分、40公斤，上圍約A-B罩杯，雖然沒有很大，絕大部分的肉在屁股，她很滿意這樣的身材。可是她每次發自拍的時候，都會有朋友酸言酸語，說「妳這種沒奶身材沒人會喜歡」、「這是沒有男人會喜歡的身材」。

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原PO也透露，朋友比較嬌小一點，整體很勻稱好看，「但再怎麼勻稱好看，也不能批評我是竹竿沒奶吧」。現在她被朋友調侃到對自己的身材沒有信心，可是也怕多吃一點，肉卻沒長在對的地方，反而變不好看，感嘆「難道我不能為自己的竹竿身材活著嗎？」

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

不少人看到後表示，「那種朋友可以封鎖了」、「重點是遠離這種會打擊妳的朋友」、「我反而喜歡妳這種身材欸」、「高妳8公分、體重跟妳差不多，平到飛機降落可以超穩那種 ，從來沒有朋友酸過我身材，請遠離會消耗妳能量的人，那不叫朋友」、「不要外表焦慮了，自己喜歡且健康範圍就好，我練腹肌如果不是為了自己，是為了女人的話，那我寧可當肥宅」、「身材自己喜歡就好，有屁股就很棒了！該離開的朋友早點離開」。

還有網友認為，「前任165、大A，但我喜歡的是她的氣質和可愛個性，所以請自信點！」「我個人覺得臉、個性、穿搭也都很重要，愛自己最美」、「看臉比看奶多，個性又比臉重要，別一直抱怨，不然有對象也會被妳嚇跑，沒人會喜歡身邊有人整天負能量的」、「妳的腰身跟臀部線條比胸部更性感引人遐想」、「奶不是唯一的審美，妳不管怎樣都值得有人愛妳」、「不用管她啦，有腰有腿有顏比有奶還重要，比外型更重要的是個性，請妳繼續保持自信，然後遠離那個朋友」。

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