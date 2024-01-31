台南仁德遊蕩犬友善暫置區開工祈福　首創暫置區概念解決人犬衝突

▲台南市動保處於仁德區成功里二仁段土地設置遊蕩犬友善暫置區，31日辦理開工祈福儀式，未來規劃將具200-300頭犬隻收容量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市動保處為解決人犬衝突問題，積極於各區覓地建置遊蕩犬暫置區，經黃偉哲市長帶領各局處以及各級民代共同努力推動，及當地居民支持促成，於仁德區成功里二仁段土地設置遊蕩犬友善暫置區，並31日辦理開工祈福儀式，預計將於2024年7月落成啟用，未來規劃將具200-300頭犬隻收容量能。

黃偉哲市長表示，市府相當重視毛小孩生存權及保障市民生活安全，他指示動保處及市府各局處、公所等橫向聯繫，戮力辦理會勘及爭取民意，尋覓適當設置遊蕩犬暫置區土地，尤其感謝議員爭取編列經費及里長積極居中與當地民意溝通取得設置共識，進而促成本案得以設置。

農業局李建裕局長表示，遊蕩犬暫置區概念為全國首創，動物保護園區設置經費動輒上億且建置時程長，暫置區相對建置經費與建置時程皆較少，以收容功能結合公園元素，祈以對土地最小開發兼顧收容動物需求，在改善人犬衝突問題同時提供民眾一散步遛狗好去處，未來待暫置區任務結束退場後，該場域也能轉型成為寵物公園，繼續服務民眾與毛小孩遊憩需求。

動保處周志勲處長表示，感謝參與開工祈福的成功里鄭晴而里長及各級民代指導，該暫置區待完工後將以收容仁德區當地犬隻為主，犬隻捕捉後將先進入動物之家進行評估，健康犬隻後續將移至暫置區安置，亦會開放認養。未來亦將持續積極朝此方向，尋找台南市合適規劃設置遊蕩犬暫置區土地。