和逸飯店台南西門館　打造卡通頻道主題燈籠

▲和逸飯店台南西門館瞄準親子出遊旅遊商機，春節期間2月9日至2月12日舉辦「吉運龍龍來」一系列應景活動炒熱氣氛，更加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接春節假期及寒假，和逸飯店台南西門館瞄準親子出遊旅遊商機，春節期間2月9日至2月12日舉辦「吉運龍龍來」一系列應景活動炒熱氣氛，更加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券。

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此外Cozzi KITCHÉNE餐廳亦推出期間限定的龍年午茶菜單，多國料理搭配以飛天小女警為主題的「椪出幸福滋味」甜點DIY，好吃又好玩。同場加映，和逸飯店•台南西門館「攏來台南住一晚」住房專案每晚3,488元起，平日週日至週四入住享房型免費升等，加碼早餐買一送一，最受親子家庭歡迎的「萌心爆發•卡通樂旅」一泊二食住房專案也從即日起開放預訂，體驗全台獨家的卡通頻道主題旅宿，加入AMAZZING CLUB享5%房價折扣與會員禮遇。

過年期間，和逸飯店台南西門館祭出喜氣洋洋的活動及迎賓禮迎接入住旅客，飯店內精心設計應景佈置供旅客拍照打卡，除夕至初三入住贈送燙金紅包袋、富含祝福意義的幸運餅乾，更獨家打造卡通頻道主題燈籠，呼應2024年台灣燈會在台南，同時每日舉辦財神爺發糖活動增添新春好兆頭，加碼好運紅包抽抽樂，祭出最大獎萬元住宿券，要讓旅客鴻運滾滾來。

Cozzi KITCHÉN餐廳2月1日起推出為期1個月的龍年限定午茶菜單，豐富的中西式異國料理，一次滿足顧客對多元口味的追求，其中今年適逢台南建城400年，主廚以台南古早味小點「椪餅」結合飛天小女警三款角色，並加入冰淇淋、棉花糖、玉米脆片等配料，推出「椪出幸福滋味」甜點，讓大小朋友體驗甜點手作的樂趣。詳情請洽Cozzi KITCHÉN餐廳06 -702-6699。