　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

和逸飯店台南西門館　打造卡通頻道主題燈籠

▲和逸飯店台南西門館瞄準親子出遊旅遊商機，春節期間2月9日至2月12日舉辦「吉運龍龍來」一系列應景活動炒熱氣氛，更加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲和逸飯店台南西門館瞄準親子出遊旅遊商機，春節期間2月9日至2月12日舉辦「吉運龍龍來」一系列應景活動炒熱氣氛，更加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接春節假期及寒假，和逸飯店台南西門館瞄準親子出遊旅遊商機，春節期間2月9日至2月12日舉辦「吉運龍龍來」一系列應景活動炒熱氣氛，更加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券。

▲和逸飯店台南西門館瞄準親子出遊旅遊商機，春節期間2月9日至2月12日舉辦「吉運龍龍來」一系列應景活動炒熱氣氛，更加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外Cozzi KITCHÉNE餐廳亦推出期間限定的龍年午茶菜單，多國料理搭配以飛天小女警為主題的「椪出幸福滋味」甜點DIY，好吃又好玩。同場加映，和逸飯店•台南西門館「攏來台南住一晚」住房專案每晚3,488元起，平日週日至週四入住享房型免費升等，加碼早餐買一送一，最受親子家庭歡迎的「萌心爆發•卡通樂旅」一泊二食住房專案也從即日起開放預訂，體驗全台獨家的卡通頻道主題旅宿，加入AMAZZING CLUB享5%房價折扣與會員禮遇。

▲和逸飯店台南西門館瞄準親子出遊旅遊商機，春節期間2月9日至2月12日舉辦「吉運龍龍來」一系列應景活動炒熱氣氛，更加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

過年期間，和逸飯店台南西門館祭出喜氣洋洋的活動及迎賓禮迎接入住旅客，飯店內精心設計應景佈置供旅客拍照打卡，除夕至初三入住贈送燙金紅包袋、富含祝福意義的幸運餅乾，更獨家打造卡通頻道主題燈籠，呼應2024年台灣燈會在台南，同時每日舉辦財神爺發糖活動增添新春好兆頭，加碼好運紅包抽抽樂，祭出最大獎萬元住宿券，要讓旅客鴻運滾滾來。

▲和逸飯店台南西門館瞄準親子出遊旅遊商機，春節期間2月9日至2月12日舉辦「吉運龍龍來」一系列應景活動炒熱氣氛，更加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

Cozzi KITCHÉN餐廳2月1日起推出為期1個月的龍年限定午茶菜單，豐富的中西式異國料理，一次滿足顧客對多元口味的追求，其中今年適逢台南建城400年，主廚以台南古早味小點「椪餅」結合飛天小女警三款角色，並加入冰淇淋、棉花糖、玉米脆片等配料，推出「椪出幸福滋味」甜點，讓大小朋友體驗甜點手作的樂趣。詳情請洽Cozzi KITCHÉN餐廳06 -702-6699。

▲和逸飯店台南西門館瞄準親子出遊旅遊商機，春節期間2月9日至2月12日舉辦「吉運龍龍來」一系列應景活動炒熱氣氛，更加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
研究：女生60歲後「體重呈1狀態」　有機會多活30年
樂天女孩爆私接商演　她「慘遭廠商切割」氣炸
維基遭改「乾爹最愛的白虎」　雪碧再開吉：跟你們戰到底
快訊／台中捷運「綠線延伸獲核定」　盧秀燕：感謝中央回應
Jessi真掰了朴載範！
長榮、東航班機重飛降落！　濃霧襲桃機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包　眾人全歪樓

維基百科遭改「乾爹最愛的白虎」　雪碧再開吉：跟你們戰到底

就愛高雄！來自波蘭的安德：10年後的高雄港將成為世界地標

快訊／「生鮮先生」過期食材改標再賣　高市衛生局下令停業、退費

濃霧襲桃機！能見度不足600公尺　東航、長榮班機重飛降落

婚後挖出「老公隱藏債務」　她震驚：該拿存款分擔？網吵翻了

世新大學與僑務委員會攜手　助力全球僑務新聞志工多元學習體驗

和逸飯店台南西門館　打造卡通頻道主題燈籠

周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！獅子要積極參加聚會

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

樂天女孩爆私接活動滾雪球！　檢廉搜查12處、約談15人到案

路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包　眾人全歪樓

維基百科遭改「乾爹最愛的白虎」　雪碧再開吉：跟你們戰到底

就愛高雄！來自波蘭的安德：10年後的高雄港將成為世界地標

快訊／「生鮮先生」過期食材改標再賣　高市衛生局下令停業、退費

濃霧襲桃機！能見度不足600公尺　東航、長榮班機重飛降落

婚後挖出「老公隱藏債務」　她震驚：該拿存款分擔？網吵翻了

世新大學與僑務委員會攜手　助力全球僑務新聞志工多元學習體驗

和逸飯店台南西門館　打造卡通頻道主題燈籠

周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！獅子要積極參加聚會

研究：女生60歲後「體重呈1狀態」　有機會多活30年

國會新龍頭之爭2／1定江山　一次看懂藍綠白「誰來當家」　　

執行署桃園分署追「拖欠酒毒駕罰鍰」　首日查封20筆房產、450萬

路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包　眾人全歪樓

PTT站內信約見面「說好只抱抱」　正妹驚恐求饒「會痛」仍遭性侵

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢：世界都崩塌了

龐佩奧首席顧問曝川普美中戰略思維　余茂春讚蕭美琴「有廣大政治前途」

樂天女孩爆私接商演風波　筠熹「慘遭廠商切割」氣炸：拜託了解全貌

里長拒酒測賴帳18萬被攔路追討　訴苦手頭緊卻抖出跨區當選秘辛

重製《FF6》比《FF7》更困難　北瀨佳範：可能要2倍以上時間

為搶位「跨雙黃線迴轉」　擦撞貨車！雙方竟當沒事

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

立春5生肖須迴避！命理師教「轉帳開運法」

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　他見外盒傻眼

LINE掃QRCode加好友　小心被盜帳號

不是三上悠亞！AV女優YTR「訂閱最高是她」

獨／草莓每斤飆破600元！果農喊30年未見　農糧署：病蟲害減產3成

2／3送神日！禁忌、開運一次看

講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

鳳梨酥吃膩了！拜訪日本客戶　PTT推2伴手禮

台灣人放假就超愛出國？　大票人搖頭

更多熱門

相關新聞

大咖房東棄金雞母　台南東區「國賓影城」16.4億出售

大咖房東棄金雞母　台南東區「國賓影城」16.4億出售

國產（2504）代子公司以16.4億元，出售台南整棟「國賓影城」，預計處分10.4億元。本次交易土地約1260坪，專家分析，該地段非常好，未來若推出住宅，將成指標大案，成交上看6字頭。

台南市酒駕防制連3年獲警政署考評六都第一

台南市酒駕防制連3年獲警政署考評六都第一

台南學甲濕地生態園區發現生病黑琵搶救送醫

台南學甲濕地生態園區發現生病黑琵搶救送醫

台南大南門碑林石碑遭潑不明溶液是「甘油」

台南大南門碑林石碑遭潑不明溶液是「甘油」

南消五大隊加強春節安檢強度

南消五大隊加強春節安檢強度

關鍵字：

和逸飯店台南西門館卡通燈籠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面