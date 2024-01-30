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樂天女孩爆私接活動滾雪球！檢廉擴大搜查12處　約談15人到案

▲▼樂天桃猿領隊浦韋青出席樂天女孩Rakuten Girls新成員李多慧媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿前領隊浦韋青涉嫌替樂天女孩私接商業活動。（圖／ETtoday資料照）。

記者黃哲民、沈繼昌、吳佩蓁／台北報導

職棒樂天桃猿前領隊浦韋青因涉嫌幫樂天女孩私接商業活動，未告知公司，今（30日）桃園地檢署指揮廉政署調查，通知浦韋青及4名樂天女孩到案說明，下午檢方擴大搜查，預定帶回犯嫌浦韋青、陳元凱、黃泓霖、張于庭、林金東及4名樂天女孩陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂共9名被告 ，另有6名證人也在名單之內，總計這波行動將約談15人到署訊問，並搜索12處。

桃園地檢署擴大搜索本案，預定執行犯嫌浦韋青、陳元凱之住家、辦公處所共5處，犯嫌黃泓霖、張于庭、林金東住家及實際經營之冠誠公司、昱巧實業社及安東尼公司處所共7處，總計搜索12處。

被告部分，檢方預定帶回浦韋青、陳元凱、樂天女孩等9名犯嫌、6名證人，共計15人至署詢問。據了解，被約談的樂天女孩包括陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂被列為被告。

▲▼左到右分別為林孟潔、李庭瑀（李恩菲）、林俞廷(林穎樂) 陳奕如（陳伊)。（圖／翻攝自IG）

▲左到右分別為林孟潔、李庭瑀（李恩菲）、林俞廷(林穎樂) 陳奕如（陳伊)。（圖／翻攝自IG）

據指出，蒲韋青從Lamigo桃猿隊副理隊，日本樂天球團接手經營後，被扶正成為領隊職務，一度帶領桃猿隊打入去年總決賽，惜仍被味全龍隊逆轉成功。今年初，蒲韋青由球團副總經理降為經理，是否與攸關幫樂天女孩私接商演活動有關則不得而知。

據了解，法務部廉政署接獲檢舉，指稱蒲韋青與前陳姓經紀人等人涉嫌為女孩私接商演活動，且未向樂天球團報告，已觸及球團紅線，球團得知樂天女孩有私接活動訊息後向廉政署報案，浦韋青與前經紀人陳元凱列為被告通知到案說明，另4名樂天女孩陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂也到案說明。

因廉政署持續搜索中，被通知出庭作證樂天女孩仍有人因活動因素未到案，桃園檢針對相關案情仍低調不願透露，但據稱晚間蒲韋青等人會送到桃檢進行複訊，檢方仍依背信、稅捐稽徵法方向偵辦。

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