蔡英文接見美台商業協會訪團　積極推動解決台美雙重課稅問題

▲總統蔡英文接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日上午接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團」，對美國聯邦眾議院歲計委員會幾天前，通過「美台快速雙重稅收減免法案」表達歡迎，並期盼解決台美雙重課稅問題，為雙方企業投資創造更多利基。

蔡英文致詞時表示，今天很高興再次見到「柯拉克科技外交研究院」柯拉克（Keith Krach）主席和「美台商業協會」韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會長。她說，這是柯拉克在半年內，再度組團訪問台灣，推動台美合作交流。她要代表台灣人民向訪賓表達最誠摯的歡迎。

她說，「美台商業協會」的貴賓來自能源、金融、國防以及高科技等領域，在台灣完成總統大選後就組團來訪，她要感謝大家對臺灣市場的高度重視。

蔡英文提到，這些年來，因為台灣人民的團結努力，以及政府大力推動各項基礎建設，即便國際經貿環境遭受疫情、地緣政治發展的影響，台灣依舊展現堅強韌性，在國際上保持競爭力，也致力維護全球供應鏈的穩定。

蔡英文指出，在台灣走向世界之際，台灣和美國也持續透過各項機制深化雙邊關係。台灣除了是美國第八大貿易夥伴，去年「台美21世紀貿易倡議」首批協定的簽署，也讓台美經貿關係邁入新的里程碑。

蔡英文指出，目前正積極推動解決台美雙重課稅問題，為雙方企業投資創造更多利基，深化關鍵供應鏈的夥伴關係。幾天前，美國聯邦眾議院歲計委員會已經通過「美台快速雙重稅收減免法案」。對此，我們表達歡迎。

蔡英文也感謝美國政府多次表達，台海和平穩定對全球經濟的重要性。她表示，未來，台灣也會和美國在經濟和安全議題上加強合作。我們樂見美國透過「印太經濟架構」，強化與區域各國的合作。台灣會持續表達參與意願，也期盼「美台商業協會」能夠支持臺灣參與，一起促進區域及全球經貿發展。

最後，蔡英文再次歡迎訪團來訪，也期待雙方一起努力，讓台美經貿夥伴關係持續邁向新的里程碑，共同攜手讓印太地區更繁榮進步。

隨後，柯拉克致詞時表示，很高興繼去年8月後再次來訪。他此次來台，不僅代表「美台商業協會」，也代表普度大學「柯拉克科技外交研究院」，來表達對台灣及對台美經貿關係的支持。

柯拉克感謝蔡英文及台灣政府對訪團的盛情款待。他說，此行訪問的時機可說是非常完美，因為不久之前，台灣公民站出來支持自己的民主，向世界傳達臺灣將持續享有自由的明確訊息。

柯拉克也恭喜賴清德總統當選人、蕭美琴副總統當選人，以及所有當選的立委。他們的勝選代表著台灣人民的民意，也代表著台美的強健關係持續延續。他認為，台灣與美國之間的情誼發展將持續推進並達到新高，他也要特別感謝蔡總統讓這一切的發展成真。

柯拉克提到，去年8月他訪台時，很榮幸頒發「柯拉克科技外交研究院」科技自由獎給蔡英文，表彰她長期以來的努力，讓大家知道臺灣是一個良善力量。由於蔡總統的遠見與勇敢的領導力，讓臺美間的情誼越來越茁壯。

柯拉克說，去年我們談到由15個國家組成的「全球科技安全委員會」，台灣就是成員之一。該委員會的宗旨是要設計一套全球科技安全戰略。他們也討論了蔡總統有關創建「臺灣創新與繁榮中心」（TCIP）的建議。該中心自2020年開始籌建，並且透過三個目標來履行使命，即積極強化臺灣的經濟繁榮、加速臺美創新及經濟數位轉型，以及提升臺灣在國際上的地位。該中心也正在與臺灣領先的公司及創新者合作，提供接觸世界一流人才的機會、豐富臺灣的投資生態系統。

柯拉克進一步表示，為了進一步提升台灣的國際地位，他們也將持續推動全球可信賴的科技網路。這是一個由志同道合的夥伴組成的聯盟，期盼透過創新來推動自由，「如同蔡英文所說，臺灣對全世界的影響力非常之大」。

柯拉克認為，無論在商業或是人際互動中，最重要的就是「信任」，我們和值得信賴的人成為夥伴，人們也喜愛值得信任的人。當他們想到「台灣」，想到的關鍵字就是「信任」。

▼總統蔡英文接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團」。（圖／總統府提供）

