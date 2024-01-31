水上全民運動館促參公聽會　地方參與踴躍

▲ 水上全民運動館促參公聽會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣第一所全民運動館自110年獲教育部體育署核定補助1.8億元興建，目前均如期如質施工中，預計於113年12月底前完工。另外，本案已完成促參案委託專業服務程序，目前進入可行性評估階段，31日教育處依促參法規定，在柳林國小舉辦第一場促參公聽會，地方參與踴躍。

今與會包括專家學者、縣議員翁聰賢、江佩曄、黃惠汝、詹琬蓁、賴瓊如、立委蔡易餘特助，以及水上鄉公所代表、村長、在地居民及在地廠商福義軒公司等都到場交流意見，對這項建設擁有高度期待。

公聽會由教育處副處長顏廷育、十方顧問公司與運動發展科向民眾共同報告籌劃內容，包括工程進度、基地範圍、建築初步規劃及委外招商效益等，嘉義縣政府在聽取現場民眾及民間團體意見後，將相關建議納入後續可行性評估範疇，盼全民運動館在未來啟用後更貼近地方需求。

顏廷育表示，為帶動嘉義縣運動風氣、健全運動設施服務品質，縣府與體育署共同協力，斥資近2億元於柳林國小旁興建嘉義縣內首座複合式運動場館，預計規劃地上2層建物，包含新型態健身房、瑜珈教室、飛輪教室、綜合教室（桌球教室）、多功能教室（銀髮課程教室）、綜合多功能球場（羽球場、籃球場）、全齡體適能訓練場等全齡運動空間。

教育處表示，縣府積極更新嘉義縣內運動館舍，鼓勵民眾多運動、愛運動，盼提升全民運動風氣，帶動嘉義縣運動服務等產業，目前正積極活化運動場館，包括縣立田徑場及體育館將積極推動OT/ROT作業，預計今年2月底前完成招商。

教育處指出，全民運動館已於112年3月動工，預計今年底完工，將以促參法委外經營，落成後一併啟動委外營運招商作業，為在地鄉親提供運動新選擇。

縣府期盼透過公聽會廣泛蒐集地方民意，彙整各界建言納入促參政策參考，作為未來推動施政依據，滿足民眾對於公共設施及服務的需求，也兼顧施政發展。如有相關疑問，可洽詢運動發展科陳先生（05）3622730分機2001。