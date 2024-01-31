M503優化兩岸往來包括陸客團赴台？　國台辦：障礙不在大陸一方

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸民航局針對取消M503偏置航線，大陸國台辦表示優化兩岸航班運營與人員往來，此舉是否在為兩岸航線全面恢復做準備，以及準備放開陸客團赴台？對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（31）日指出，「障礙不在大陸一方。」

陳斌華首先指出，關於開放兩岸觀光旅遊問題，2023年5月19日，大陸旅遊主管部門已對外發佈恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊游業務。「至於大陸遊客赴台旅遊事，大家心知肚明，障礙不在大陸一方。」

針對根據兩岸空運相關安排，陳斌華指出，兩岸航空公司可以在大陸61個航點與台灣10個航點間，每周共安排不超過890班客運航班運行。兩岸空中直接通航，極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸同胞的共同利益發揮了重要作用。

陳斌華也介紹，大陸14個城市每周執飛兩岸航線共500多班客運航班，運送旅客8萬多人次。兩岸航班、運量雖較疫情期間有所增長，但因航點有限，總體上兩岸往來有不便之處，台胞台商熱切期盼兩岸直航航點盡快全面復航。

他強調，「我們一直在為兩岸航線全面復航做準備。民進黨當局應盡快取消兩岸航空運輸方面的不合理限制，滿足兩岸民眾特別是台灣民眾的出行需求。」