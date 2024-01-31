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中國片面啟用W122、W123航路！交長：違反國際案例　金馬航班照飛

▲▼交通部新春記者會，交通部長王國材主持。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材今主持交通部新春記者會說明政策。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中國宣布2月起M503航線北向南不再偏西航行，並連接W122、W123航線由西向東飛行，逼近海峽中線，民航局表示，W122和W123主飛福州、廈門，跟我國內線金馬飛機相近，將持續監控，金馬航班仍照常起降。交通部長王國材表示，中國片面宣布做法違反國際案例，國際飛安無關兩岸關係，對片面宣布做法感到遺憾。

交通部長王國材表示，2018年中國啟用M503航線由北向南偏西飛航，離海峽中線約6海浬，W122和W123當時啟用則是由東往西，這次中國宣布W122和W123由西往東，牽涉與南北竿機場起降高度比較接近，會產生相關問題。

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王國材強調，最重要的是，依照國際慣念，兩岸兩個情報區要先溝通，但中國大陸沒有溝通，上海情報區和台北飛航情報區若沒有溝通，一旦氣候狀況不好，飛機若偏離航路偏東，就會到我飛航情報區，突然過來沒有應變會很危險，W122和W123航路也是類似狀況。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

民航局副局長林俊良則表示，民航局負責台北飛航情報區的安全和順暢，不同飛航情報區相鄰若有更改要事先溝通，當初M503航路也經過雙方初步溝通，昨天宣布跟當初溝通有落差，航路使用當初溝通要向西往大陸靠6海浬，不會超過情報區造成干擾和飛安風險。

林俊良指出，W122和W123航路也是中國片面開通使用，目前使用由東往西，民航局都有在監控中，該航路使用頻率不高，目前再宣布將由西往東，航路往下情況下，我方國內線金馬起飛，航路不同會有影響。

林俊良進一步說明，W122和W123主要飛福州、廈門，跟我方國內線金馬飛機相近，民航局平常都有在監控，也會持續進行，相關因應研商後就做相關措施，航線會持續監控，金門和馬祖航班照常起降，目前影響比較少，航路沒有重疊或過於接近問題，但任何偏航或飛行頻次增加後就會有風險，後續會有預估因應方法。

▲▼M503、W122和W123航路。（圖／民航局）

▲M503、W122和W123航路。（圖／民航局）

針對交通部是否會有反制措施，王國材表示，現在正由國安單位和民航局討論中，方案將由國安單位討論後來宣布。

王國材強調，這幾年中國大陸都是片面宣布，2018年也是片面，後來才經過溝通，昨天也是片面公告，國際航管飛安無關兩岸關係，這是很重要一件事，飛安始終是最重要的一件事，中國做法違反一般國際民航案例必須先做溝通做法，上海情報區和台北情報區要先溝通有沒有問題，而不是宣布後讓大家緊張，他非常遺憾中國片面宣布。

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