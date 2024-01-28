快訊／連2周調漲！天冷下不了蛋　蛋價明起再漲2元

▲蛋價明起再漲2元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

入冬最強寒流發威，全台急凍一周，國內各地蛋雞場也傳出因天氣太冷，蛋雞下不了蛋，產量銳減，加上天冷消費市場買氣熱絡，蛋商搶蛋情況再現。台北市蛋商公會理事長林天來今表示，經產銷代表討論後決定，蛋價從明起（29日）再調漲2元，產地價調漲至42.5元，批發價52元。這也是國內蛋價連續兩周調漲。

林天來表示，這一周以來寒流強襲，許多禽場陸續傳出蛋雞生病，或因氣溫太冷，根本下不了蛋，也因為天冷火鍋消費市場熱絡，帶動雞蛋用量，以及農曆年前伴手禮市場旺盛，加工蛋用量大增，還有部分餐飲業者儲備過年蛋量，導致供不應求，為進行產銷調節，明起批發價和產地價再調漲2元。

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林天來指出，今年禽流感疫情不像去年失控，目前只是部分禽場蛋雞生病、或下蛋率不高，並沒有出現大規模感染情況，因此，產量不至於探底，不會像去年重演蛋荒情況，消費者不用急於搶蛋。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3433萬隻，雞蛋每日生產量從12.2萬箱（每箱約200顆）略降至12萬1500箱，比上周減少500箱。而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新報告，從北到南各分區生產動態都是「量稍不足」，委員會也提醒各地禽場做好防寒措施。