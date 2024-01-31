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桃機春節擠116萬人次！出境尖峰時段曝　籲旅客「提前3小時報到」

▲▼因應春節赴日旅遊高峰，日本出入國在留管理廳在桃園機場實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃機）

▲春節疏運期桃機總運量上看116萬人次。（資料圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

春節有7天連假，桃園機場預估春節疏運總運量上看116萬人次，出入境高峰落在2月8日小年夜到11日初二、13日初四，這5天都出現單日破13萬人次高峰，桃機也公布3大出境尖峰時段，第一航廈為5時至14時，二航廈為7時至9時、22時至23時，呼籲旅客可提早3小時到機場。

桃園機場公司今(31日)表示，春節疏運從2月7日(小年夜前一天)到15日(初六)共計9天，總運量上看116萬人次。其中出入境高峰預估會落在2月8日(小年夜)至11日(初二)，以及2月13日(初四)，單日旅客量都逾13萬人次。

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桃機指出，春節疏運期日均量為12.8萬人次，更已恢復至疫情前(2019年)春節日均量14.2萬人次90%。

桃園國際機場春節期間加班機經民航局核定為210架次，以2月9日(除夕)加班機最多為39架次，單日約增加7142人次。

▲▼桃園機場春節疏運總運量上看116萬人次。（圖／桃機公司）

▲桃園機場春節疏運總運量上看116萬人次。（圖／桃機公司）

由於適逢寒假及農曆春節，機場公司表示，桃機第一航廈出境尖峰時段為5時至14時，二航廈出境尖峰時段為7時至9時、22時至23時，提醒旅客可提早3小時抵達機場

桃機公司也提醒，行動電源需隨身攜帶，禁止託運，打火機限隨身攜帶一個，至安檢線前，保溫水壺或飲料需倒掉淨空，待過安檢線後，機場內各處均設置飲水機、販賣機及餐廳等服務。過安檢線前預先脫掉外套、帽子、皮帶等，事前準備做好，出發前可利用手機、網路或機場捷運A1、A3市區預辦登機。

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