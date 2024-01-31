龍來看！過年陽明山走春賞花去　交通攻略北投警報你知

▲陽明山花季將開跑，不少民眾會利用接下來春節前往陽明山走春賞花，北投警將聯合士林警加強交通管制。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

龍來看！今年陽明山花季將開跑，不少民眾會利用春節假期前往陽明山走春賞花，為維護交通秩序，北投警分局將派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並聯合士林警分局實施交通管制，讓市民安心過好年，好運龍總來。

交通管制：

一、 仰德大道擴大交通管制，上山管制點為：

(一)仰德大道與至誠路口：8時至19時。

(二)至善路2段1巷口：8時至15時。

(三)福林路與忠勇街口：8時至15時。

二、 下山彈性管制點為陽明路1段與中橫街口，時段為14時至18時，未持有有效仰德大道通行證(條)或懸掛身心障礙專用號牌汽車將無法通過管制點，請提前改道。

三、 陽明山區動線管制：平常日自花鐘至陽金公路實施往北單行，假日擴大自湖山路1段沿花鐘至陽金公路實施往北單行；紗帽路於中橫街以北之路段禁止車輛進入，陽金公路於北往西方向禁止右轉湖山路1段。

四、 如遇陽金公路(下山方向往臺北)車流龐大，恐超過道路負荷，致交通停滯時，將機動於陽金公路、中湖戰備道口設立分流點，引導車輛循中湖戰備道→菁山路101巷→菁山路(或新園街)方向下山，請配合現場員警管制措施。

▲春節期間至陽明山賞花建議多使用大眾運輸系統。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局呼籲，春節期間至陽明山區各觀光景點遊玩，因山區停車空間有限，請多利用大眾運輸系統，搭乘捷運轉乘接駁公車班次124、130、131等，以免因塞車或停車不易而影響遊玩興致。

另外，北投警節安工作不打烊，提醒駕駛人行經路口請減速慢行，如有飲酒勿心存僥倖，應指定親友駕駛或搭乘計程車。另外，若接獲不明來電，請保持冷靜，撥打165反詐騙專線查證。