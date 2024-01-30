台61線南下170.1公里新設測速桿　3／1開抓

▲西濱台61線170.1K將加裝固定測速桿。（圖／翻攝自公路總局即時影像）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局將在台61線南下170.1公里線西路段，新設1處固定式測速照相桿，將從3月1日凌晨零點起開抓，呼籲用路人遵守速限規定，20噸以上大貨車為80公里、其他車輛為90公里，避免受罰。速限為90公里，超速違規即開罰3000元至6000元罰鍰，籲請用路人切勿心存僥倖。

目前台61線彰化北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道），彰化警方已於2022年2月25日恢復區間測速，據交通隊統計，台61線南下170公里路段附近，於2022、2023年間發生交通事故31件，造成1人死亡、9人受傷。

▲西濱台61線170K將加裝固定測速桿。（圖／警方提供）

由於台61線中部路段行經中、彰、雲多處工業區，大型車行駛比例偏高，多處路段高架化，加上路肩寬度有限，行車安全存有相當風險。彰化縣警察局為改善台61線線西路段行車安全，落實速度管理，自3月1日起，南下170.1公里固定式測速照相桿正式執法舉發交通違規。

彰化縣警察局表示，在台61線南下170.1公里新設固定式測速照相桿，係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，希望駕駛人注意行車速度，保持安全車距，勿搶快或以為沒看到警察就不遵守交通規則，請駕駛人確實遵守用路規則，共同維護台61線行車安全。