過年超好用！LINE免費貼圖「限時11組」一鍵輕鬆領　1款永久使用

▲最新11款貼圖，快來下載！（示意圖／記者曾筠淇攝）
記者閔文昱／綜合報導
LINE免費貼圖優惠又來了！LINE本周推出11款免費貼圖，其中包括了《LINE禮物 × 欸波與小寵物的日常》、《Pocky（feat.柴語錄）:龍年好棒棒》、《新年快樂！好運＂龍＂齁哩 － momo co × 點點》、《LINE旅遊 × 啊兔》等貼圖，可愛又實用，其中《野生喵喵怪過好年：龍年特典》更是能永久使用，快把握時間下載起來。
【本日新上架貼圖】
LINE禮物 × 欸波與小寵物的日常｜下載請點
下載期限：2024年2月17日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）
新光三越超療癒神獸出沒中｜下載請點
下載期限：2024年2月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
安麗祥龍獻瑞新年貼圖動起來｜下載請點
下載期限：2024年2月21日
下載條件：無
使用效期：180天
全家×大富翁10～聯名新年快樂｜下載請點
下載期限：2024年2月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
新年快樂！好運＂龍＂齁哩 － momo co × 點點｜下載請點
下載期限：2024年2月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
郵政寶寶新裝上陣！｜下載請點
下載期限：2024年2月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE旅遊 × 啊兔｜下載請點
下載期限：2024年2月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
Pocky（feat.柴語錄）:龍年好棒棒｜下載請點
下載期限：2024年2月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
打開宅神爺 換你當大爺｜下載請點
下載期限：2024年3月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
野生喵喵怪過好年：龍年特典｜下載請點
下載期限：2024年2月22日
下載條件：購買「胸毛公寓的招財龍龍怪（動態貼圖）」並綁定台灣手機門號的條件
使用效期：永久
Suntory得利獅－真獅挺你篇｜下載請點
下載期限：2024年3月25日
下載條件：官方帳號加入好友並完成會員綁定
使用效期：180天
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