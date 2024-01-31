陸取消M503西偏！因天氣偏航恐空中接近或碰撞　學者喊話兩岸溝通

▲M503航線逼近海峽中線。（圖／資料圖）

記者李姿慧／台北報導

大陸宣布2月起M503航線由北向南飛行不再偏西航行，並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行，不但逼近海峽中線，有衝擊台灣往返金馬飛安疑慮，也壓縮台灣空防預警時間。學者指出，相關航路與我方使用空域高度重疊相鄰，也與演訓區交集，雙方應多溝通，避免因天氣等偏航發生空中接近或碰撞。

中國大陸宣布2月1日起取消航線自北向南運行的飛行偏置措施，並啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，逼近海峽中線，W122、W123航路由西向東運行也衝擊台灣往返金馬飛航安全。

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朝陽科大飛航系主任盧衍良說明，國際民航組織在全球各地劃分了幾個區域，並有研究小組針對各區域的空中航行事宜作規劃，亞太地區對應的空中航行規劃文件是ICAO DOC 9673（Air Navigation Plan - Asia and Pacific Regions）號文件。隨著時空環境變遷，各地區的飛航需求會改變，因此，9673號文件也會更新補充資料，並發佈航路更新資訊。

盧衍良指出，M503航路於2007年完成設計及評估，並經國際民航組織公告，當時由於中國原本A470航路在國際民航機師眼中普遍認為日益壅塞，甚至被國際飛行員協會評定為黑五星等級，平均超過半數以上航班受到影響，準點率約僅46%。因此，拖了7年後，2015年在需求壓力下開通。

由於M503航路因與我方空域相鄰，盧衍良說，依照ICAO DOC 9426文件精神，兩岸民航透過民間曾於2015年3月2日在上海舉行工作會議，就M503航路有關情況進行溝通協調，前後共有五次溝通。近年，中國民航機場增加數量甚多，華東地區尤其是東南沿海區域的機場密度更是成長驚人，在這種變遷速度下，A470航路更加不敷使用，故而在2018年1月起使用M503。

盧衍良強調，撇開政治層面問題，因M503、W122、W123都與我方使用的空域高度重疊或相鄰，尤其又與我方的演訓區有交集，基於飛航安全的考量，以9426號文件的精神，雙方就民航事務應多予溝通，增進彼此作業的了解，避免航機因閃避天氣或其他因素造成偏航時，不至於產生空中接近甚至碰撞的風險，應是較為妥適的作法。