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SJ銀赫曬照朝聖「黃色小鴨」　粉絲狂tag陳其邁：找他當觀光大使

▲▼銀赫走訪高雄觀光景點。（圖／翻攝自IG／be4eunhyuk）

▲銀赫走訪高雄觀光景點，朝聖最新黃色小鴨。（圖／翻攝自IG／be4eunhyuk）

記者賴文萱／高雄報導

睽違10年！黃色小鴨重返高雄愛河灣，還一次迎回兩隻黃色小鴨，周末2天就吸引超過60萬人朝聖。南韓人氣天團Super Junior成員銀赫也跟上時事，在演出之餘到愛河灣與小鴨合照，除了分享多張照片外，也PO出一分鐘的迷你Vlog紀錄這趟小旅行，貼文一出隨即引來陳其邁市長按讚。粉絲也紛紛轉發並標記陳其邁，「快找他當觀光大使！」

高雄市長陳其邁表示，感謝霍夫曼先生，讓2隻黃色小鴨再次重返高雄，見證高雄10年發展與城市風貌；黃色小鴨周末兩天就吸引超過60萬人朝聖，當天Google的搜尋更超過2萬筆，登上熱搜第一名。

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▲▼銀赫走訪高雄觀光景點。（圖／翻攝自IG／be4eunhyuk）

▲銀赫走訪高雄觀光景點。（圖／翻攝自IG／be4eunhyuk）

天團Super Junior剛結束一連兩天在高雄巨蛋舉辦的粉絲見面會，睽違13年的時間再度回到高雄，吸引了大批粉絲前往朝聖。成員銀赫也不忘抓緊空檔來趟高雄City Walk，在個人IG連發3則貼文曬照分享，除了打卡甫成圓的捷運輕軌，也到高雄必訪的「駁二藝術特區」和園區內的變形金剛、米飛兔等藝術裝置合照。

▲▼SJ銀赫曬照朝聖高雄黃色小鴨，粉絲狂tag陳其邁：找他當觀光大使。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼SJ銀赫走訪高雄景點，粉絲tag陳其邁「快找他當觀光大使」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼SJ銀赫曬照朝聖高雄黃色小鴨，粉絲狂tag陳其邁：找他當觀光大使。（圖／記者賴文萱翻攝）

除此之外銀赫也搭上熱潮，朝聖回歸入港的「黃色小鴨」，在照片中他比出鴨嘴手勢與小鴨同框合照引發粉絲尖叫；同時他也特地將高雄遊剪成vlog上傳，並在晚上的演出中跟粉絲介紹自己的行程，緊跟時事又對景點如數家珍，讓粉絲在ig上瘋狂轉發，並標記高雄市長陳其邁：「邁邁快看」、「快找他高雄觀光大使」。

▲▼SJ銀赫曬照朝聖高雄黃色小鴨，粉絲狂tag陳其邁：找他當觀光大使。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄黃色小鴨再掀熱潮，登上熱搜第一名。（圖／記者賴文萱翻攝）

「黃色小鴨」和南韓天團Super Junior在高雄掀起黃色與藍色的兩道旋風，不僅圭賢、始源被路人直擊在夜市排隊、吃火鍋的現場，銀赫也跟上台灣流行時事在個人ig曬出自己和黃色小鴨的合照，讓大家直呼「看完演唱會還能在路上巧遇歐爸，賺到了賺到了」。

而銀赫的旅行想必又為眾多粉絲打卡同款景點的旅遊路線再加一，ELF們準備在過年連假跟著歐爸的腳步到高雄拍同款啦！

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