《甄嬛》女星曝光「地雷五星飯店」！床單血淋淋　房務沒品嗆1句話

▲女星田樸珺曝光廣州瑰麗酒店。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女星田樸珺在《後宮甄嬛傳》扮演敦親王福晉，有「最美福晉」的封號。她2012年爆出戀情，對象是大30歲的地產大亨王石。近日，她發影片曝光，花4000元（人民幣，下同）入住某著名五星級酒店，床單有血跡，水杯不乾淨，公共衛生區髒亂差，水龍頭也是壞的。酒店還懷疑是她自己蹭的，為了免房費訛酒店。

女演員田樸珺在社交媒體上發影片稱，花4000元入住某著名五星級酒店，環境髒亂差。床單有血跡，水杯不乾淨，公共衛生區髒亂差，水龍頭也是壞的。引發了廣泛關注。

從她曬出的影片中，可以看到床單上有明顯的血跡，茶杯裡有疑似異物。影片中田樸珺稱，公共衛生區髒亂差，水龍頭也是壞的，這些問題都讓人感到十分不舒服。朋友送來東西放前台，自己去取等了10分鐘左右，前台無人。

田樸珺稱，酒店的處理態度也震碎三觀，對於床上有血跡，酒店工作人員說給個下午茶好了，之後還說血跡是新的，懷疑是她自己蹭的，為了免房費訛酒店。

影片中，田樸珺未曝光酒店名字，但網友在留言區指出該酒店疑為廣州瑰麗酒店。

1月30日，廣州瑰麗酒店市場部一工作人員回應，田樸珺曝光的確實是自家酒店，酒店已關注到其在網上發布的內容，一些具體情況還在確認中。影片中顯示的酒店衛生問題，是客觀存在的，酒店也意識到了，會去積極調整改造。對於田女士所說的是否都是既定事實，目前不便透露，此事還在協商中。

田樸珺的遭遇引發了網友們的廣泛關注和討論。很多人表示，酒店衛生問題一直是消費者關注的重點之一，任何酒店都應該重視衛生清潔工作，確保客人的健康和舒適。

1月30日傍晚，田樸珺再次發文稱，對於常出差的人，住酒店是「家常便飯」。作為萬千消費者中的一員，希望衛生問題足夠重視，認真對待。