　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《甄嬛》女星曝光「地雷五星飯店」！床單血淋淋　房務沒品嗆1句話

▲▼女星田樸珺曝光廣州瑰麗酒店：床單有血，反被懷疑是自己蹭的。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲女星田樸珺曝光廣州瑰麗酒店。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女星田樸珺在《後宮甄嬛傳》扮演敦親王福晉，有「最美福晉」的封號。她2012年爆出戀情，對象是大30歲的地產大亨王石。近日，她發影片曝光，花4000元（人民幣，下同）入住某著名五星級酒店，床單有血跡，水杯不乾淨，公共衛生區髒亂差，水龍頭也是壞的。酒店還懷疑是她自己蹭的，為了免房費訛酒店。

女演員田樸珺在社交媒體上發影片稱，花4000元入住某著名五星級酒店，環境髒亂差。床單有血跡，水杯不乾淨，公共衛生區髒亂差，水龍頭也是壞的。引發了廣泛關注。

從她曬出的影片中，可以看到床單上有明顯的血跡，茶杯裡有疑似異物。影片中田樸珺稱，公共衛生區髒亂差，水龍頭也是壞的，這些問題都讓人感到十分不舒服。朋友送來東西放前台，自己去取等了10分鐘左右，前台無人。

田樸珺稱，酒店的處理態度也震碎三觀，對於床上有血跡，酒店工作人員說給個下午茶好了，之後還說血跡是新的，懷疑是她自己蹭的，為了免房費訛酒店。

影片中，田樸珺未曝光酒店名字，但網友在留言區指出該酒店疑為廣州瑰麗酒店。

▲▼女星田樸珺曝光廣州瑰麗酒店：床單有血，反被懷疑是自己蹭的。（圖／翻攝自紅星新聞）

1月30日，廣州瑰麗酒店市場部一工作人員回應，田樸珺曝光的確實是自家酒店，酒店已關注到其在網上發布的內容，一些具體情況還在確認中。影片中顯示的酒店衛生問題，是客觀存在的，酒店也意識到了，會去積極調整改造。對於田女士所說的是否都是既定事實，目前不便透露，此事還在協商中。

田樸珺的遭遇引發了網友們的廣泛關注和討論。很多人表示，酒店衛生問題一直是消費者關注的重點之一，任何酒店都應該重視衛生清潔工作，確保客人的健康和舒適。

1月30日傍晚，田樸珺再次發文稱，對於常出差的人，住酒店是「家常便飯」。作為萬千消費者中的一員，希望衛生問題足夠重視，認真對待。

ET快訊
爆熱戀熊霓！　「徐薇獨子」向胡瓜公開道歉
快訊／黃珊珊參選！　韓國瑜：未來共同努力
獨／北市議員湯裡被下毒險死...帥哥司機現身
快訊／廠房遭掃射！　滿地彈殼驚悚畫面曝
推黃珊珊遭酸小藍　柯文哲嗆：直接投不是更小藍？
注意！全家宣布「免費提網」不再提供
快訊／高雄透天民宅飄屍臭！　1人反鎖屋內亡
快訊／輔大校長遭判刑！　他發聲明：絕對上訴到底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

小姊弟墜15樓慘死！狠父與小三合謀殺害骨肉　2人被「執行死刑」

福建書記及省長赴東部戰區慰問官兵：為完成祖國統一作出更大貢獻

M503優化兩岸往來包括陸客團赴台？　國台辦：障礙不在大陸一方

恐怖！大陸驚現1例「H3N2+H10N5」混合感染者　發病半月身亡

陸「弒母案」主嫌執行死刑　律師安排會見被告知：不用來了

大陸空飄氣球誰放的？　國台辦：多是民間企業自主行為

光緒親爹墓被盜！8人組團開挖「醇親王」墓　僅找到被子

《甄嬛》女星曝光「地雷五星飯店」！床單血淋淋　房務沒品嗆1句話

陸M503航路壓縮台灣海空權？　國台辦：常規飛行區無需向台灣協商

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

小姊弟墜15樓慘死！狠父與小三合謀殺害骨肉　2人被「執行死刑」

福建書記及省長赴東部戰區慰問官兵：為完成祖國統一作出更大貢獻

M503優化兩岸往來包括陸客團赴台？　國台辦：障礙不在大陸一方

恐怖！大陸驚現1例「H3N2+H10N5」混合感染者　發病半月身亡

陸「弒母案」主嫌執行死刑　律師安排會見被告知：不用來了

大陸空飄氣球誰放的？　國台辦：多是民間企業自主行為

光緒親爹墓被盜！8人組團開挖「醇親王」墓　僅找到被子

《甄嬛》女星曝光「地雷五星飯店」！床單血淋淋　房務沒品嗆1句話

陸M503航路壓縮台灣海空權？　國台辦：常規飛行區無需向台灣協商

苗可麗參戰大港開唱！　合體「大咖天團」：重現台灣霹靂火

研究：每天吃泡菜「減少11%肥胖機率」！　專家曝標準攝取量

哈士奇見切糕太嗨！下秒「騎走三輪車」　主人慘賠3.5萬超無奈

直擊／游錫堃才稱拜訪國民黨團未果　傅崐萁突現身議場握手致意

快訊／柯推「黃珊珊選」暗助立院龍頭？　韓國瑜：未來共同努力

稱觀光客讓佛羅倫斯成妓女「難變回處女」　美術館長被罵翻

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

嘉義縣推動「阿里山2.0地方創生計畫」　國發會等單位聯合會勘

爆熱戀熊霓！「徐薇獨子」江大成親揭感情進展　遭胡瓜抱怨公開道歉了

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！群聊3對話：來飯店做Ｘ　IG秒改口

E級暗黑張韶涵本尊曝！高雄老司機的最愛被抓了　生意太好被檢舉

大陸熱門新聞

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

他拚發財刮11萬刮刮樂　結局淪落警局

光緒親爹墓被盜！8人組團挖「醇親王」墓葬

陸取消M503偏置更近海峽中線

尾牙抽中一等獎！全場看他上台「被撿屍」

照顧癡呆父10多年！30歲女「活得像50歲」

《甄嬛》女星槓上地雷五星飯店！房務沒品嗆1句話

馬化騰穿79.99元毛衣　網友掀熱議

遊覽車視線死角釀禍！7歲男童慘壓死在車底

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

男子幫6妹子換輪胎！老婆調侃：對我都沒這麼熱心

河南發現大油田　原油資源量可能逾1億噸

陸今冬最大雨雪天氣來襲 15年來最強極端凍雨暴雪齊至

更多熱門

相關新聞

女星當街遭踹5下尖叫暴哭　經紀人出面回應

女星當街遭踹5下尖叫暴哭　經紀人出面回應

近日驚傳某台灣女星18日在街頭與人起口角，隨後遭一名男子猛踹數下，她當場尖叫痛哭，也嚇得附近店家立刻報警。對此，該女星的經紀人也於稍早向《ETtoday娛樂星光雲》做出回應。

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

陸女星保母車高速公路倒車被拍 粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

陸女星保母車高速公路倒車被拍 粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

濟南酒店凌晨發生火災！4人罹難

濟南酒店凌晨發生火災！4人罹難

關鍵字：

酒店女星衛生問題田樸珺爆料

讀者迴響

熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

徐乃麟兒「跳級耶魯博士班」5年免學費！

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面