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下班累癱睡死「男友老是偷上」　酒店妹不忍了！自拍影片成鐵證

▲睡覺,賴床,起床,打瞌睡。（圖／取自pexels）

▲酒店妹不滿男友老是趁她睡覺時偷做愛還自拍，爭吵沒用決定提告性侵。（示意圖／取自pexels）

記者劉昌松／台北報導

翁姓男子明知道在酒店上班的女友，每天回到家都覺得很累，吃了藥就想休息，卻多次不管女友在睡覺，偷偷和女友發生性關係，去年1月間，女友被翁男吵醒後，看到翁男正在她身上衝刺，氣得甩開翁男去報警。因為翁男硬上女友時還自拍性愛經過，明顯可見被害人完全睡死，台北地檢署調查後，25日依趁機性交等罪起訴翁男。

據了解，翁男本身也是酒店工作的經紀人，和酒店妹已交往一段時間，酒店妹因為工作晨昏顛倒，凌晨下班後，常要靠安眠藥幫助入眠，也多少知道翁男曾趁她睡著時侵入，2人早為了此事發生過爭吵。

2023年1月某天，酒店妹下班後不裡會翁男求歡，照常吃了安眠藥倒頭就睡，過一陣子被吵醒時，發現翁男拿著手機自拍和她做愛的畫面，酒店妹瞬間情緒爆炸，決定要給翁男一個教訓，到警局報案並驗傷，翁男因為傳拘不到，被檢察官發布通緝，直到同年10月才被緝捕到案。

翁男不認為自己和女友做愛違法，但檢警根據查扣翁男手機內的影片，發現酒店妹在性行為期間，都戴著舒眠眼罩，毫無反應，明顯陷入沉睡，雖然事後酒店妹也屢傳不到，檢察官認為，手機畫面及酒店妹先前驗傷下體有翁男DNA等證據，足以證明翁男犯下1次趁機性交與妨害秘密罪嫌。

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