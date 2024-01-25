陸女星保母車高速公路倒車被拍　粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

▲大陸女星虞書欣乘坐的車輛在高速公路上倒車被拍下。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一線女星虞書欣所乘坐的保母車近日被狗仔拍下在高速公路路肩違規倒車下交流道，沿路從機場跟車的粉絲見到偶像乘坐的車輛倒車，遂跟著倒車朝同一個交流道下高速公路，十分危險。畫面在微博傳開後引起外界熱議，該轄區交警回應稱，已經到報警，正核實情況中。

根據大陸狗仔拍下的影片顯示，知名演員虞書欣從北京機場VIP通道口出來後，先是熱情地向等待許久的粉絲們揮手致意，隨後便坐上一輛黑色休旅車離開機場。

就在狗仔持續跟車拍攝之際，虞書欣乘坐的車輛在高速公路上疑似錯過交流道，遂移向路肩處打起倒車燈開始倒車，原先跟在其後的粉絲車輛差一點開過頭跟丟，發現虞書欣車輛倒車，也跟著有樣學樣的倒車，從同一個交流道離開。

對於虞書欣駕駛的離譜行為，部分網友紛紛表示，「司機違規不要牽連虞書欣」；「老司機不會這麼操作的」；「這種駕駛行為一出事會害死人」；「原來狗仔都是在高速公路上跟拍的」。

公開資訊顯示，虞書欣現年28歲，她在2015年演出首部電視劇《新邊城浪子》，正式進入演藝圈。她在2020年3月時加入愛奇藝女團選秀綜藝節目《青春有你第二季》，因在節目中表現突出，獲得外界關注。