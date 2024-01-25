　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女星保母車高速公路倒車被拍　粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

▲大陸女星虞書欣乘坐的車輛在高速公路上倒車被拍下。（圖／翻攝光明網）

▲大陸女星虞書欣乘坐的車輛在高速公路上倒車被拍下。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一線女星虞書欣所乘坐的保母車近日被狗仔拍下在高速公路路肩違規倒車下交流道，沿路從機場跟車的粉絲見到偶像乘坐的車輛倒車，遂跟著倒車朝同一個交流道下高速公路，十分危險。畫面在微博傳開後引起外界熱議，該轄區交警回應稱，已經到報警，正核實情況中。

▲大陸女星虞書欣乘坐的車輛在高速公路上倒車被拍下。（圖／翻攝光明網）

根據大陸狗仔拍下的影片顯示，知名演員虞書欣從北京機場VIP通道口出來後，先是熱情地向等待許久的粉絲們揮手致意，隨後便坐上一輛黑色休旅車離開機場。

就在狗仔持續跟車拍攝之際，虞書欣乘坐的車輛在高速公路上疑似錯過交流道，遂移向路肩處打起倒車燈開始倒車，原先跟在其後的粉絲車輛差一點開過頭跟丟，發現虞書欣車輛倒車，也跟著有樣學樣的倒車，從同一個交流道離開。

▲大陸女星虞書欣乘坐的車輛在高速公路上倒車被拍下。（圖／翻攝光明網）

對於虞書欣駕駛的離譜行為，部分網友紛紛表示，「司機違規不要牽連虞書欣」；「老司機不會這麼操作的」；「這種駕駛行為一出事會害死人」；「原來狗仔都是在高速公路上跟拍的」。

公開資訊顯示，虞書欣現年28歲，她在2015年演出首部電視劇《新邊城浪子》，正式進入演藝圈。她在2020年3月時加入愛奇藝女團選秀綜藝節目《青春有你第二季》，因在節目中表現突出，獲得外界關注。

ET快訊
小籃球員爆衝突！　家長怒了「板凳清空」
快訊／大火母子雙亡！　留4歲幼女急救搶命
酒駕男欠國庫3萬...中風無工作能力　桃園分署致贈慰問金
口罩悶死嬰無法器捐！台大醫曝2原因　家長期盼落空
快訊／10縣市非常寒冷！　低溫跌破10度
快訊／國1北追撞事故！　嚴重紫爆…回堵7K
快訊／全聯開出千萬、2百萬發票！　幸運門市曝光
台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

春節兩岸包機　交通部：至今無業者申請

陸女星保母車高速公路倒車被拍　粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」與14億人民意志

「出不去了，媽」！江西火災學生最後訊息　母：失聯至今

中國與新加坡自2月9日起　互免簽證入境30天

維修工「性侵小六女童」竟判無罪！　檢方挖出更黑暗罪狀

男子5年辦「4次酒席」！稱父親過世週年　被親戚檢舉罰4429元

陸「紙業霸總」豪發近6億年終　基層員工加薪10%網羨慕

放話寧願坐BMW哭！拜金女星閃婚「半年遭家暴7次」　尪騙光她積蓄

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

春節兩岸包機　交通部：至今無業者申請

陸女星保母車高速公路倒車被拍　粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」與14億人民意志

「出不去了，媽」！江西火災學生最後訊息　母：失聯至今

中國與新加坡自2月9日起　互免簽證入境30天

維修工「性侵小六女童」竟判無罪！　檢方挖出更黑暗罪狀

男子5年辦「4次酒席」！稱父親過世週年　被親戚檢舉罰4429元

陸「紙業霸總」豪發近6億年終　基層員工加薪10%網羨慕

放話寧願坐BMW哭！拜金女星閃婚「半年遭家暴7次」　尪騙光她積蓄

陳智菡喊薪水沒很高　談謝立功、林冠年「連做人的禮義廉恥都沒有」

張立東《營業中》動作慢遭罵！　浩子吐真實心聲：覺得自己好多了

台灣網壇天后奇蹟！　謝淑薇將力拚澳網「同屆」大滿貫雙冠

比賽最後8秒！小籃球員拉手倒地　家長衝進場「板凳清空」爆推擠

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

中租-KY自結去年全年獲利250億元　賺逾1.5個股本

Klook公布2024旅遊新趨勢！7成台灣人出國花更多錢在體驗　樂園最夯

台維斯盃資格賽中華主場大戰法國　精銳進出力拚進軍小組賽

快訊／台南民宅惡火奪命！母子雙亡　留4歲幼女急救搶命

SOGO年賺528億元創新高　大巨蛋5月陸續開幕明年底全到位

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

大陸熱門新聞

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

5天前曾拉肚子！20歲妹子突心臟驟停倒路邊

拜金女星閃婚半年遭家暴7次　遭尪騙光積蓄

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

最美主播踩到精液　做完瑜珈鞋變濕

江西新余商店街恐怖火警！至少39人葬身火窟

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

23歲網紅「巨人小莫」流感病逝！骨灰無人領

少年疑不滿父母嘮叨！氣憤「跳窗」

中國麥當勞「窮鬼套餐」賣翻　害系統癱瘓

江西火災39死　多為補習班學生

沒勇氣輕生！他拿磚頭砸死人求判死刑

更多熱門

相關新聞

違規穿越馬路　警上前才說一句...他拔腿就跑原因曝

違規穿越馬路　警上前才說一句...他拔腿就跑原因曝

北市警萬華分局龍山派出所警員，在21日凌晨1時許與實習生在轄區巡邏，發現1名男子違規穿越馬路，警員才上前詢問是否有帶證件，沒想到該名男子馬上拔腿落跑，警員以及實習生見狀立刻上前追人，雙方追逐百公尺後將男子壓制，才發現原來男子因遭2處發布通緝，且其中竊盜案被判刑1年7個，身上又藏有毒品，所以才想脫逃。

公館圓環2女大生雙載闖紅燈　遭休旅車撞飛重摔

公館圓環2女大生雙載闖紅燈　遭休旅車撞飛重摔

男違規遭攔露餡喝1杯　飆三字經還踹警

男違規遭攔露餡喝1杯　飆三字經還踹警

合歡山追雪遇管制　竟路邊烤肉泡茶

合歡山追雪遇管制　竟路邊烤肉泡茶

北市婦趕倒垃圾違規穿越分隔島　遭男大生撞死

北市婦趕倒垃圾違規穿越分隔島　遭男大生撞死

關鍵字：

虞書欣女星保母車高速公路違規倒車

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

快訊／7-11開出2張千萬發票！

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

快訊／全家開出2張千萬發票！

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面