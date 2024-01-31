屏東潮州83歲阿北胸痛頭暈　消防隊員鬼門關前救回一命

▲83歲阿北到潮州消防分隊致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣潮州鎮1名83歲阿北在家突然胸痛頭暈、呼吸喘，求助消防消防分隊，隊員趕至利用12導程心電圖，並給予他氧氣治療及生命徵象監測，緊送東港安泰醫院，經8個多小時開刀及1個多月住院治療，終於健康出院，到該消防分隊致謝。

潮州消防分隊於於去(112)年10月28日16時40分接獲潮州鎮有急病救護，隊員賴瑞彬及陳逸翔等2人獲報前往，到場後，發現患者是1位83歲阿北，因突然胸痛頭暈、呼吸喘。

救護人員立即施做12導程心電圖，儀器顯示危及個案，在考慮患者病情下，給予患者氧氣治療及生命徵象監測，送往東港安泰醫院診治，歷經8個多小時開刀及1個多月住院治療，最終康復出院。



這位阿北於今年1月28日患者親自到潮州消防隊，感謝當日出勤2名消防隊員，並對2位救護技術員表達由衷感謝；「當日沒有你們積極處置及選擇正確醫院，我可能無法度過這場生死關頭」，對救護人員的專業技能給予高度肯定。

隊員賴瑞斌表示，消防工作雖然辛苦，但是，後來見到這位阿北經治療後順利出院返家與家人團聚，「這就是對從事消防工作最大成就與鼓勵。」



消防局第二大隊長林國偉表示，民眾如遇突發緊急情況，應保持冷靜，立即撥打119求救，守護民眾生命財產安全是消防人員的職責，不管過去、現在、還是未來，潮州消防隊會持續為地方貢獻一份心力。