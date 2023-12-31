台南做工行善團元旦連假完成第249戶　黃偉哲親自慰勞感謝

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，志工團隊不畏寒冷，於元旦連假分赴楠西區、鹽水區及西港區，專注為弱勢家庭進行房屋修繕，31日更共同完工位於西港的第249戶修繕案，也是黃偉哲市長任內完工的第168戶。

勞工局致力實踐黃偉哲市長的「希望家園」施政理念，致力讓台南市37區的市民都能「安居台南」。市長黃偉哲及其夫人劉育菁老師更特地前往西港、鹽水區修繕處慰勞志工。大台南總工會鄭山林理事長、陳美靜副理事長及張松茂監事也帶來飲品為修繕志工加油打氣。

在西港區，63歲的陳姓先生及其領有身心障礙手冊的兒子面臨經濟壓力，居住在老舊瓦房中，尤其怕寒冷和下雨。鋁製品工會於12月24日展開鋁門窗的安裝，同時正懿企業有限公司進行無障礙拉門的丈量，並在12月29日完成相關施工。

電氣工會則於同日進行電視電線及天線的安裝。最終的油漆工程則在31日由油漆工會進行，同時鋁製品工會完成大門的施工。市長黃偉哲除了贈送石墨烯被子給案主做為入厝禮，也為這個房子懸掛上「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，這象徵「做工行善團」圓滿完成第249戶修繕案。李鴻裕區長帶領的公所團隊和里長黃光暉也特地準備午餐及飲品，以表達對辛勞志工的感謝。

在鹽水區，40歲的黃姓婦女身為中低收入戶，丈夫已故，育有1子1女，皆在求學中。家中還有一位70多歲重度身障無法自理生活的伯父，全家經濟仰賴伯父的身心障礙補助每月8千多元，生活相當困苦。接獲此案通報後，勞工局做工行善團隊即於12月5日進行現場勘查，發現家中牆壁及地板等多處嚴重破損。經過專業的評估和溝通後，首先在今日由電氣工會率隊進行電線的配置、燈具安裝和施工，使居家用電更加安全明亮，陳文琪區長及顏秀盆里長也帶飲品慰勞志工。

楠西區的案例也是相當艱難困苦，67歲的莊姓先生是一位身障的單親父親，需要照顧41歲極重度多重障礙的兒子和26歲重度身障的女兒。每月全家僅能仰賴老農津貼7千多元，經濟十分困難，區公所將其列為邊緣戶關懷對象。勞工局做工行善團於本月進行現場勘查，經過評估和溝通後，首先在12月30日由泥水工會進行竹籠泥土牆壁的拆除和清運施工，為後續工程創造了良好的基礎。志工們齊心協力，共同努力改善案主的居住環境。區長何榮長及里長江森原也都一起前往關懷案家，區公所也提供午餐慰勞志工。

勞工局王鑫基局長表示衷心感謝所有志工，尤其是在歲末年終，仍不辭辛勞為弱勢家庭修繕房屋。他特別感謝油漆工會的吳宏興與劉秀英、邱重欽與吳鳳娥賢伉儷，以及李美芬與李建達姊弟檔；電氣工會的陳文加爸爸、蔡桂芳媽媽和兒子陳盟吉全家福、劉忠義與黃麗卿賢伉儷；以及志願服務協會的莊志偉與謝芬蘭賢伉儷。他們齊心協力，捨棄元旦連假，共同出動奉獻愛心，讓弱勢家庭及市民都能擁有溫馨安居的家。

另值得一提的是，本週為了滿足惠山社會福利慈善事業基金會，對無障礙環境需求以利電動輪椅出入，木工工會志工特於12月26日前往丈量，並在12月27日迅速完成了無障礙坡道板的製作裝設，真正展現出「做工人ㄟ愛」的精神！这份卓越的奉獻，更凸顯了志工們對社區的深厚關懷，為建構更加溫馨和融洽的生活環境貢獻了心力。