　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團元旦連假完成第249戶　黃偉哲親自慰勞感謝

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，志工團隊不畏寒冷，於元旦連假分赴楠西區、鹽水區及西港區，專注為弱勢家庭進行房屋修繕，31日更共同完工位於西港的第249戶修繕案，也是黃偉哲市長任內完工的第168戶。

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局致力實踐黃偉哲市長的「希望家園」施政理念，致力讓台南市37區的市民都能「安居台南」。市長黃偉哲及其夫人劉育菁老師更特地前往西港、鹽水區修繕處慰勞志工。大台南總工會鄭山林理事長、陳美靜副理事長及張松茂監事也帶來飲品為修繕志工加油打氣。

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在西港區，63歲的陳姓先生及其領有身心障礙手冊的兒子面臨經濟壓力，居住在老舊瓦房中，尤其怕寒冷和下雨。鋁製品工會於12月24日展開鋁門窗的安裝，同時正懿企業有限公司進行無障礙拉門的丈量，並在12月29日完成相關施工。

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

電氣工會則於同日進行電視電線及天線的安裝。最終的油漆工程則在31日由油漆工會進行，同時鋁製品工會完成大門的施工。市長黃偉哲除了贈送石墨烯被子給案主做為入厝禮，也為這個房子懸掛上「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，這象徵「做工行善團」圓滿完成第249戶修繕案。李鴻裕區長帶領的公所團隊和里長黃光暉也特地準備午餐及飲品，以表達對辛勞志工的感謝。

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在鹽水區，40歲的黃姓婦女身為中低收入戶，丈夫已故，育有1子1女，皆在求學中。家中還有一位70多歲重度身障無法自理生活的伯父，全家經濟仰賴伯父的身心障礙補助每月8千多元，生活相當困苦。接獲此案通報後，勞工局做工行善團隊即於12月5日進行現場勘查，發現家中牆壁及地板等多處嚴重破損。經過專業的評估和溝通後，首先在今日由電氣工會率隊進行電線的配置、燈具安裝和施工，使居家用電更加安全明亮，陳文琪區長及顏秀盆里長也帶飲品慰勞志工。

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

楠西區的案例也是相當艱難困苦，67歲的莊姓先生是一位身障的單親父親，需要照顧41歲極重度多重障礙的兒子和26歲重度身障的女兒。每月全家僅能仰賴老農津貼7千多元，經濟十分困難，區公所將其列為邊緣戶關懷對象。勞工局做工行善團於本月進行現場勘查，經過評估和溝通後，首先在12月30日由泥水工會進行竹籠泥土牆壁的拆除和清運施工，為後續工程創造了良好的基礎。志工們齊心協力，共同努力改善案主的居住環境。區長何榮長及里長江森原也都一起前往關懷案家，區公所也提供午餐慰勞志工。

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示衷心感謝所有志工，尤其是在歲末年終，仍不辭辛勞為弱勢家庭修繕房屋。他特別感謝油漆工會的吳宏興與劉秀英、邱重欽與吳鳳娥賢伉儷，以及李美芬與李建達姊弟檔；電氣工會的陳文加爸爸、蔡桂芳媽媽和兒子陳盟吉全家福、劉忠義與黃麗卿賢伉儷；以及志願服務協會的莊志偉與謝芬蘭賢伉儷。他們齊心協力，捨棄元旦連假，共同出動奉獻愛心，讓弱勢家庭及市民都能擁有溫馨安居的家。

▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」近日在歲末寒冬中展現卓越的志工精神，為市民打造更溫馨的家園，市長黃偉哲慰勞感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另值得一提的是，本週為了滿足惠山社會福利慈善事業基金會，對無障礙環境需求以利電動輪椅出入，木工工會志工特於12月26日前往丈量，並在12月27日迅速完成了無障礙坡道板的製作裝設，真正展現出「做工人ㄟ愛」的精神！这份卓越的奉獻，更凸顯了志工們對社區的深厚關懷，為建構更加溫馨和融洽的生活環境貢獻了心力。

ET快訊
詹皇關鍵3分被沒收　回看畫面怒了
出門跨年戴口罩　全台空品10處橘燈！一地飆到152
挖呀挖老師宣布當媽了！　「懷孕遭網暴」激動哭了
泰勒絲到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會
衛視頻道再見了！最後發文「感謝收看」　粉絲淚：我的童年
2024元旦新制　懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

汽機車駕照考驗常犯錯誤及注意事項　公路監理單位帶你看

嘉義區監理所駕訓班評鑑成績　國立嘉義高工附設、大台南獲特優

台南做工行善團元旦連假完成第249戶　黃偉哲親自慰勞感謝

陳其邁陪蔡易餘車掃　呼籲選民票投帶動嘉義進步的立委

嘉義市「冬令救濟暨義剪活動」　物資禮金助850弱勢戶

嘉義市開辦景觀樹木修剪　結合根病防治為樹木健檢

民進黨「護國海鯤號」挺蔡易餘　持續推動國防外交

玻璃被砸破建材銀行助修復水道博物館國定古蹟　永保文化資產

嘉市「戒菸服務績優機構」頒獎　112年提供3080人戒菸服務

嘉義市樂齡料理全榖雜糧及蔬菜為主　注重飲食均衡和多樣性

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

汽機車駕照考驗常犯錯誤及注意事項　公路監理單位帶你看

嘉義區監理所駕訓班評鑑成績　國立嘉義高工附設、大台南獲特優

台南做工行善團元旦連假完成第249戶　黃偉哲親自慰勞感謝

陳其邁陪蔡易餘車掃　呼籲選民票投帶動嘉義進步的立委

嘉義市「冬令救濟暨義剪活動」　物資禮金助850弱勢戶

嘉義市開辦景觀樹木修剪　結合根病防治為樹木健檢

民進黨「護國海鯤號」挺蔡易餘　持續推動國防外交

玻璃被砸破建材銀行助修復水道博物館國定古蹟　永保文化資產

嘉市「戒菸服務績優機構」頒獎　112年提供3080人戒菸服務

嘉義市樂齡料理全榖雜糧及蔬菜為主　注重飲食均衡和多樣性

配合國1吊掛鋼梁　台74部份路段夜間封閉4天

台大學生墜40m深邊坡！受困一夜獲救　直升機吊掛救援畫面曝

汽機車駕照考驗常犯錯誤及注意事項　公路監理單位帶你看

嘉義區監理所駕訓班評鑑成績　國立嘉義高工附設、大台南獲特優

出遊團體照怎麼拍？5種超實用POSE　統一Dress Code怎麼拍都好看

提前放寒假！領航猿宣布與「塔克老師」分道揚鑣

韓網熱門／追星路上花了多少？學生粉平均每月1萬　網：不能算(╥﹏╥)

《進擊的巨人》快閃店豪華造景回顧10年！全新商品、巨人扭蛋機齊發

新北男腦溢血倒警所值班台　警衝百米求助消防分隊！急送醫救回

出國注意！威尼斯6月起「旅行團上限25人」　2024旺季加收費用

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

地方熱門新聞

蔡英文三度南下站台莊競程、江肇國

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！

莊競程五訪水湳市場　合體愛妻當強力吸票機

王義川站台王美惠續留國會

綠營工讀生撞傷老婦　傅崐萁暫停競選活動1天

日韓偶像明星台南跨年演出 黃偉哲招待美食

嘉義市跨年復刻體育場夜市

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

嘉義市政府人事處處長楊景丞接任

嘉義市招考清潔臨時人員錄取率15％

阿里山客運166路　113年起轉交嘉義縣公車處經營

嘉義大林鎮種鵝傳禽流感　撲殺12000隻

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

嘉義縣失智據點佈建率百分百

更多熱門

相關新聞

台南轉運站男子毆打女保全摔手機　雙方互告

台南轉運站男子毆打女保全摔手機　雙方互告

有網友在網路社群PO一段在台南轉運站發生的毆打影片，畫面中1名男子動手痛毆1名女子，並將對方手機摔壞，台南市警五分局指出，該起暴力事件係女保全與乘客之間的糾紛引起，案發後雙方互提傷害告訴，警方受理偵辦中。

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！

再創高峰！台鐵元旦連假疏運　單日運量飆82.8萬人次

再創高峰！台鐵元旦連假疏運　單日運量飆82.8萬人次

跨年夜飄雨中倒數！低溫探15度　元旦雲層厚「迎曙光碰運氣」

跨年夜飄雨中倒數！低溫探15度　元旦雲層厚「迎曙光碰運氣」

嘉義市元旦連假垃圾清運不中斷

嘉義市元旦連假垃圾清運不中斷

關鍵字：

台南做工行善團元旦黃偉哲慰勞感謝

讀者迴響

熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

快訊／《蝙蝠俠》男星湯姆威金森猝逝！「家中突斷氣」

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面