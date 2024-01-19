半夜朋友揪賞屋？阿北跟進山裡「聊天4hrs」...警一看根本沒人

▲台中一名75歲程男患有失智，昨日凌晨自稱朋友邀約去賞新家，結果體力不支跟朋友在路邊聊天，結果被民眾發現倒臥在馬路上將近4小時。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名75歲程姓阿北18日半夜突然獨自離家，被民眾發現僅穿一件襯衫，下半身沒穿褲，就倒臥在柏油路上。阿北向警方稱，是自己原住民老友半夜邀請去參觀新家，結果體力不支，2人改成坐在路邊聊天。不過警方追查，根本沒有這名老友，研判阿北是因失智，頂著低溫走了20分鐘，所幸平安無事。

豐原警分局翁子所18日4時許接獲民眾報案，指出在水源路坪頂巷（公老坪山區），有一名男子倒臥在柏油路上，疑似已經4小時。警消到場後，確定是75歲程男，家就住在附近開車約10分鐘處，趕緊將程男帶上警車，給予禦寒衣物、熱水，送返家後，就連家屬也相當驚訝。

▲警方指出，該處位於公老坪山區，一旁就有山溝，所幸阿北沒有失溫或失足，平安回家。（圖／記者許權毅翻攝）



程姓阿北向警方說，當天晚上12點左右，接到自己原住民老友臨時邀約，要到山上的新家參觀，還說是要走一處新路，結果走了20分鐘雙腳無力，2人才改在路邊坐著聊天。

不過，依照家屬說明，程姓阿北患有失智，平時也不會出門，而且也沒有這名老友存在。警方則說，阿北當下的位置附近有一處山溝，加上阿北穿著單薄，當時山區氣溫相當低，所幸沒有發生失溫或失足憾事，平安解除危機。

豐原分局長林大為呼籲，家中有長者之民眾，可讓長輩隨身攜帶證件及於隨身衣物繡上聯絡資訊，或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。