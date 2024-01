美眾議員蓋拉格計劃訪台　盼透過嚇阻防止衝突

▲美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者江今葉華盛頓30日專電

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格今天證實計劃訪問台灣,但時間尚未敲定。談及台灣,他表示,重點在於防止衝突,從烏克蘭與中東經驗學習,強化嚇阻力。

美國美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)今天邀請前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)與前國防部長潘內達(Leon E.Panetta)就中共支持美國對手情況舉行聽證會。

蓋拉格(Mike Gallagher)會後接受媒體訪問,談到是否將出訪台灣時表示,「對,希望很快」,但尚未有確切時間,還需要再討論。去年年初曾密訪台灣的蓋拉格也指出,那是一趟非常有成效的旅行,對委員會成員來說,訪問台灣真的很重要,這有助於政策制定。

在被問及現在美國面對俄烏戰爭與中東衝突之際,台灣是否仍是優先議題時,蓋拉格回答,「是的」,並強調台灣、中國的狀況在於防止衝突,要汲取在烏克蘭與中東地區的失敗教訓,進而應用到印太地區,美國不會尋求戰爭,重點在於嚇阻力,「我們擔不起不這麼做」。

他說,如果忽略不管,或只想關注中東,讓太平洋不再成為優先項目,將會因為別人陷入一場戰爭,而付出更大代價。所以印太仍是國家安全防禦體系的首要任務,強化常規嚇阻,制定全球策略,與盟友和夥伴合作。

蓬佩奧表示,當思考來自中共的挑戰時,不僅要想到台灣與第一島鏈,還要想到洛杉磯、丹佛、華盛頓特區、芝加哥與他的家鄉堪薩斯州,中共正在美國境內積極破壞美國捍衛的一切。

共和黨籍眾議員紐豪斯(Dan Newhouse)在質詢時提到共機頻繁擾台,中共入侵台灣的代價將非常高,要如何讓中共知道這一點。

潘內達指出,無疑地,能對台灣所做的重要事情就是加強台灣威嚇力,不僅要提供武器、必要的訓練,使台灣得以自我防衛,並表明美國將透過海軍與其他實力維持在該地區的能見度。重要的是向中國明確表明,若北京決定找台灣麻煩,是不可能予取予求的。

潘內達也提到,如果美國承諾軍事保衛台灣,就要在軍事上保衛台灣,意味著提供所需的一切支援,這是中國國家主席習近平非常關注的一點,亦即美國是否會採取行動,而不是空口說白話。

蓬佩奧則表示,台灣每天向全球輸出產品,一旦產品無法從台灣流向全球其他各地,對於越南、日本、菲律賓、澳洲等國而言,情況將變得困難,甚至比對美國的影響要更快速。因此,封鎖絕非是更和平、更溫和的解決方案。