4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮　不發一語快步離去

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

職棒樂天桃猿前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱等人涉嫌幫樂天女孩私接商業活動，昨(30)日桃園地檢署指揮廉政署調查，並帶回浦韋青、陳元凱、黃泓霖、張于庭、林金東，以及4名樂天女孩陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂，共9人列為被告，昨夜4名涉案樂天女孩抵達廉政署後，訊問至今早才從廉政署離開。

▲樂天女孩李恩菲（左）、林穎樂（右）手勾手從廉政署離開。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



昨天晚間8時許，涉案的4名樂天女孩陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂先後在不同時間抵達廉政署，經過一夜訊問，於今天早上6時許陸續離開，面對媒體提問時，幾人皆不發一語，低頭快步搭上車後便離開。

▲樂天女孩孟潔（灰衣）在旁人陪同下搭車離去。



桃園地檢署昨擴大搜索本案，並搜索浦韋青、陳元凱住家、辦公室共5處，另搜索黃泓霖、張于庭、林金東住家及實際經營之冠誠公司、昱巧實業社及安東尼公司處所共7處，總計搜索12處。

被告部分，檢方帶回蒲韋青、陳元凱、樂天女孩等9人，以及6名證人，共15人被約談，其中樂天女孩部分陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂則被列為被告。全案訊後將浦韋青、陳元凱2人移送桃園地檢署複訊，樂天女孩部分則全數請回。