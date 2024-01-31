快訊／涉替樂天女孩私接商演牟利！陳元凱聲押、浦韋青50萬交保　

▲職棒樂天桃猿前領隊浦韋青（左）、前經紀人史丹利（右）。（圖／資料照、翻攝自樂天女孩YouTube）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

職棒樂天桃猿前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱（史丹利）等人涉嫌私自聯絡廠商，替樂天女孩接商演，暗槓利潤，球團得知後震怒告發，昨(30)日桃園地檢署前往住家、辦公處等12處搜索，並帶回9人調查，其中僅浦韋青與陳元凱接受廉政署訊問後，被移送桃園地檢署複訊，今(31)日檢方表示2人涉案重大，浦韋青諭知50萬元交保、陳元凱聲押。

昨天晚間8時許，涉案的4名樂天女孩陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂先後在不同時間抵達廉政署，經過一夜訊問，於今天早上6時許陸續離開，而4人面對媒體提問時，皆不發一語，低頭快步搭上車後便離開。

桃園地檢署昨擴大搜索本案，並搜索浦韋青、陳元凱住家、辦公室共5處，另搜索黃泓霖、張于庭、林金東住家及實際經營之冠誠公司、昱巧實業社及安東尼公司處所共7處，總計搜索12處。

被告部分，檢方帶回蒲韋青、陳元凱、樂天女孩等9人，以及6名證人，共15人被約談，其中樂天女孩部分陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂則被列為被告。全案訊後將浦韋青、陳元凱2人移送桃園地檢署複訊，樂天女孩部分則全數請回。