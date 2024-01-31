3月開放組團赴陸旅遊！參考上限「每天2千人」　交長：可酌予調整

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨贏得總統大選，中國大陸宣布2月起取消M503航路西偏，更逼近海峽中線，兩岸關係進入緊張，不過交通部長王國材今(31日)表示，3月1日仍按規劃開放組團赴陸旅遊，即便今年陸客沒來，1200萬國際旅客目標不變，但坦言要達到很辛苦。3月取消赴陸禁團令攬客仍以每天2千人當參考上限值，但將酌以調整。

交通部長王國材表示，兩岸觀光部分，開放我方旅行社組團赴大陸旅遊仍是3月1日這個時程，去年600萬國際旅客目標也有包括陸客，雖陸客還沒來，但還是達到了，今年若陸客仍沒來，1200萬國際旅客目標還是不變，不過坦言要達到這目標很辛苦。

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觀光署長周永暉表示，3月1日將如期開放我方旅行社組團赴陸旅遊，農曆年前大約2月6日或2月7日左右會宣布詳細內容，開放組團赴陸限額，會按照實際攬客情況，以每天2千人當作參考上限值。

王國材也指出，當時跟陸委會討論，每日限額就是以2千人次為原則並酌予調整。

▲交通部長王國材主持新春記者會並說明政策。（圖／記者李姿慧攝）

周永暉強調，台灣還是很歡迎大陸朋友，台灣還是很好客，今年1200萬國際旅客市場會有入境振興計畫，全球佈局裡面包括2月會有到印度、印尼雙印行銷行動，目標新南向要超過原來多一點，設定高標爭取旅客，入境振興計畫會按照程序做些方案配套，是2024年和2025年為期2年的計畫。

針對帶客來台，交通部航政司長韓振華表示，郵輪今年預報有669艘會來台灣，恢復疫情前8成，帶來85萬左右國際旅客，交通部目標是恢復疫情前677艘次，將會持續努力。但主要觀光是來自空運，國籍航空不斷引進新機，長榮也開設很多航點，運能會再提升，相信國籍航空會全力支持力拚1200萬國際旅客來台。