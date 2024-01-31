嘉義縣義竹公共托育家園開放報名　 2月正式收托

▲▼義竹公共托育家園29日起開放報名 2月正式收托 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為減輕幼兒家庭負擔，積極爭取前瞻預算辦理「 0-2 歲兒童社區公共托育計畫」，嘉義縣義竹公托家園29日上午10點辦理招生說明會，2月19日開始收托。

一般家庭每名嬰幼兒每月托育費用收費1萬2000元，今年補助由原本5500元提高至7000元，家長僅需負擔5000元費用，實踐以兒童為重、家庭為中心、社區為基礎的照服體系，落實社區化及在地化托育政策。

嘉義縣社區公共托育家園及托嬰中心皆委託專業托育團隊辦理，提供優質托育環境，透過每日作息課程，逐步培養嬰幼兒生活自理、身體動作、社會情緒、認知探索等能力，讓家長安心送托。

嘉義縣社會局表示，大林、朴子、水上、民雄、太保的公托家園皆已設點，部分家園已開始營運，今年服務範圍拓展至義竹鄉，盡可能提供縣民近便性的托育服務。

義竹公托家園在1月29日招生說明會後開始受理報名，至2月6日截止。凡設籍嘉義縣滿2足月至未滿2足歲的嬰幼兒皆可報名，以設籍義竹的家庭為優先，2月7日公開抽籤，公告12名嬰幼兒錄取名單及備取順位，洽詢電話0966063199李小姐或嘉義縣社會局05-3620900分機5104鄧小姐。

社會局進一步指出，太保托嬰中心尚有6位名額，朴子公托家園也尚有名額，歡迎有需求的家長報名。民雄托嬰中心將在1月29日開始營運，竹崎、中埔及新港公托家園也將陸續開辦，未來布袋、中埔、水上公共托嬰中心興建工程完工後也會陸續開辦，相關訊息可在嘉義縣社會局網站查詢。