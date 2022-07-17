嘉義縣佈建13處社區公共托育家園　朴子即日起開放招生

▲嘉義縣朴子社區公共托育家園即日起開放招生。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為推動幼兒托育服務，申請衛生福利部前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設－建構0到2歲兒童社區公共托育計畫」經費補助，於大林鎮、朴子市等10個鄉鎮市陸續佈建13處社區公共托育家園、托嬰中心，大林社區公共托育家園已於去年5月3日開始營運，今年7月將迎接第一屆畢業生。

朴子社區公共托育家園設置於原東石國中第二校區，位於已營運朴子托育資源中心暨親子館3樓，提供12名2足月至未滿2歲嬰幼兒托育服務，社會局與承辦的社團法人台灣幼教學術發展學會，於7月14日辦理招生說明，預計7月15日起至8月8日招生，8月份開始營運，呼籲有托育需求的家長把握報名機會。

縣長翁章梁表示，公共托育家園開辦目的是為減輕家長照顧與經濟壓力，除提供優質的托育服務外，也希望與家長密切的互動，延伸專業的托育觀念，成為家長托育的好幫手，就托育費用來說一般家庭每名嬰幼兒每月收費1萬2,000元，8月份起政府補助5,500元，家長負擔6,500元。

提供幼兒平價、優質及近便性的育兒服務，是嘉義縣施政重點，翁章梁強調，縣府爭取衛福部補助，評估各鄉鎮市幼兒出生數多寡，將陸續在中埔、竹崎、義竹、新港等鄉鎮設置公共托育家園，並於縣治附近及水上鄉設置公設民營托嬰中心，以協助父母減輕照顧幼兒的壓力，透過非營利團體參與管理，提供普及的托育服務，支持家庭得以安心育兒並穩定就業。