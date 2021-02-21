嘉市東區新設公共托育家園招生　限12位2個月到2歲嬰幼兒

▲嘉義市開設東區社區公共托育家園 ，打造家的感覺。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府社會處日前宣布東區社區公共托育家園招生訊息，立刻受到招生熱烈回響。公托除了收費平價外，其優質設備、師資及溫馨的環境，期望能協助家長們，一起分擔來照顧台灣的下一代，也讓孩子們能在快樂的學習環境中長大。

托育家園籌劃人希望種子協會張安琪主任表示，公共托育家園是小型化與社區化的托育照顧模式，這次只招生12位2個月到2歲嬰幼兒，所有設備都是精心為孩子設計，打造「布置得像家」友善托育環境，如園內採北歐風設計，以柔色及原木色系，不會被色彩繽紛顏色干擾，閱讀、玩耍時能培養集中注意力；另備有烹飪設備，因應孩子年齡不同設計不同的副食品，營養及美味兼具；閱讀區除了有聲書之外，還有可以訓練孩子觸、視覺的布書，如讓孩子觸摸兔子、小狗尾巴，也有既可以讓幼兒一邊看，又可以一邊動手翻翻看的厚紙板書，可以讓他們享受不斷尋找和發現的驚奇感。

張安琪說，活動室的大龍球、平衡木能訓練幼兒的感覺統合，加上爬坡讓他們不懼高，勇於嘗試，是孩子的樂園；園內有4位托育人員，幼兒教育相關背景，具有保母執照，平均1位托育人員照顧3位幼兒，採取小班制，所以老師對小孩的個性發展、生理狀況都能清楚掌握，同時採「混齡教學」的方式，大的帶小的能有同儕學習的機會亦能讓小Baby能夠有「家庭」的感覺；未來想結合在嘉大辦理的長照C級巷弄，讓老人與幼兒一同做體操、美勞、唱歌和跳舞，老幼共學，青銀共榮。

社會處表示，此次招生預計收托12名嬰兒，收托時間為每日早上8時到下午5時30分，報名登記如超過12位則採公開抽籤方式，24日於東區社區公共托育家園公開抽籤，3月2日起正式收托。

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