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賴清德出席宜蘭感恩茶會　新科立委陳俊宇：承擔民主使命回報鄉親寄望

▲賴清德出席宜蘭感恩茶會。（圖／翻攝陳俊宇臉書）

▲賴清德出席宜蘭感恩茶會。（圖／翻攝陳俊宇臉書）。

記者陳弘修／台北報導

民進黨總統當選人賴清德30日前往宜蘭縣舉辦感恩茶會，賴清德表示，不管身在哪個位子，都要堅持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神」，來建設國家、發展經濟、造福人民，不能辜負創黨前輩們用血汗打下的這塊招牌。民進黨新科立委陳俊宇也表示，他會在國會繼續為民眾發聲，努力來回報宜蘭鄉親的寄望。

30日中午在宜蘭舉辦的這場感恩茶會，除了賴清德親自到場感謝宜蘭競選團隊外，立法院長游錫堃﹑前宜蘭縣長劉守成、陳金德、宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳，以及宜蘭黨公職等人，都一同到場。

2024的宜蘭立委選舉，民進黨原本是現任立委陳歐珀要力拚連任，卻因捲入im.B詐騙案爭議而宣布退選，黨中央改推民進黨議員陳俊宇上陣，臨危授命的壓力與挑戰，也讓政壇格外注意此次的選情，選舉結果公布，陳俊宇最終以10萬7308票大勝，擊敗國民黨候選人黃琤婷、民眾黨候選人陳琬惠，成功地替綠營在宜蘭守住一席立委。

對此，賴清德在感恩茶會中表示，此次選舉有不少立委連任或交棒失敗，陳俊宇能成功接棒是因為鄉親發揮民主精神，感謝在這次大選過程，奉獻心力的競選團隊、志工及所有鄉親，接下來他也會兌現政見建設宜蘭。

陳俊宇在感恩茶會結束後也在臉書發文表示，「賴總統說，不管身在哪個位子，都要堅持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，來建設國家、發展經濟、造福人民，不能辜負創黨前輩們用血汗打下的這塊招牌」，藉著感恩茶會活動，他要再次深深一鞠躬，感謝一路以來所有民主前輩的疼惜及支持，「是您們給了俊宇承擔使命的力量，未來我會在國會繼續為民眾發聲，與賴清德總統、蕭美琴副總統一起在對的路上奮鬥，努力來回報鄉親的寄望」。

對於立法院即將開議，陳俊宇也表示，民進黨一定會團結一致，全力推行利民福國的法案及政策，他也會持續掌握民意，並與所有立院夥伴一起對抗中國認知作戰，拿出最大的力量，強化國會的能量。

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