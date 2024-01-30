藍高雄青工幕僚世代接棒　喊話市黨部主委黃昭順留下來

▲國民黨高雄青工總會舉行總會長改選。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄青工總會29日舉行委員會議暨總會長改選，經全體委員投票選出新任總會長，由國民黨幕僚出身的李昶志當選，象徵國民黨高雄幕僚世代抬頭。李昶志表示，歡迎對於公共事務有熱忱的青年好朋友一起加入青工會的行列，也向市黨部主委黃昭順喊話盼「留下來繼續一起打拚」！

高雄青工總會昨晚於市黨部舉行委員會議暨總會長改選，總會長黃韻涵表示，時光飛逝短短兩年的任期很快就結束了，這兩年我們也過的很精彩、很充實，連續歷經市長與總統的選舉，很感謝青年夥伴的支持與力挺。

▲國民黨高雄青工總會總會長黃韻涵任期結束。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃韻涵指出，看到很多青年夥伴在工作之餘、犧牲假日時間，選舉期間幫忙掃街、拉票，用盡全力輔選黨提名的候選人，真的很感謝大家，雖然最後結果不盡如人意，但讓許多人看到國民黨有一群青年夥伴，默默地在基層為黨努力付出。

她也感性說，很感謝大家陪伴的這兩年，未來國民黨還需要大家繼續相挺，也希望有更多青年朋友願意一起來支持我們、加入我們，一起為我們深愛的高雄努力。最後強調，卸任不是結束，未來也會繼續為青工服務、為國民黨一起打拚！

新任總會長由幕僚世代的李昶志接任，李昶志曾任立法院國會助理、總統大選發言人、市府機要等職務，是資深的政治幕僚也是黨內幕僚世代的代表人物之一，這次接任高雄青工總會長，也象徵國民黨在高雄的幕僚世代逐漸抬頭。

▲新任總會長李昶志喊話市黨部主委黃昭順留下來。（圖／記者賴文萱翻攝）

李昶志表示，從研究所畢業後希望能為我們國家做些什麼，所以參與公共事務發揮所長，歷經多次的選戰經驗以及在國會各項法案、議題攻防的歷練，最後回到家鄉高雄，留在這裡繼續努力。

他進一步表示，這些年外界都說國民黨南部沒有年輕人，所以這一次選擇站出來勇敢承擔，希望透過自身的行動來證明，展現國民黨幕僚世代的決心，也要用過去累積的經驗為國民黨培養更多青年人才即戰力。

▲藍高雄青工幕僚世代接棒。（圖／記者賴文萱翻攝）

李昶志也向市黨部主委黃昭順喊話，希望黃主委「繼續留下來一起打拚！」，李昶志說，這次大選黃主委拚盡全力的付出輔選大家都有目共睹，過去在國會看到黃主委為高雄打拚爭取的身影，黨內青年世代非常需要像黃主委這樣非常有份量的前輩，也是非常優秀的資深立委來帶領，讓國民黨的南部青年人才不再斷層。

最後他強調，未來高雄青工會除了傳統組織經營模式外，也將會辦理一系列幕僚培育計劃，李昶志也廣發英雄帖，歡迎對公共事務有興趣對青年朋友一起來加入高雄青工的行列，一起為國家的未來共同打拚。